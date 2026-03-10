Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor inicia este viernes 13 de marzo y una de las novenas que viene con todo su arsenal es la de los vaqueros de Panamá Oeste.

Los vaqueros enfrentarán a Herrera en el estadio Mariano Rivera desde las 7:00 pm iniciando así la fiesta del panameño.