Béisbol Mayor 2026 | Panamá Oeste se prepara a toda máquina
10 de marzo 2026 - 14:10

Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor inicia este viernes 13 de marzo y una de las novenas que viene con todo su arsenal es la de los vaqueros de Panamá Oeste.

Los vaqueros enfrentarán a Herrera en el estadio Mariano Rivera desde las 7:00 pm iniciando así la fiesta del panameño.

