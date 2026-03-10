Belinda, J Balvin y otras estrellas desfilaron en un XV años de lujo en Tabasco

Un festejo de cumpleaños se convirtió en un desfile de estrellas cuando los artistas encabezaron la lista de invitados, acompañados por Galilea Montijo, Matute y Xavi.

La celebración de Mafer, la quinceañera, se volvió viral por la magnitud del evento, su decoración temática inspirada en Nueva York y los detalles de lujo que no pasaron desapercibidos entre los asistentes ni en redes sociales.

La fiesta se realizó en un hotel de la ciudad, donde se desplegó una alfombra roja y un pastel con la forma de la Estatua de la Libertad, que sirvió como pieza central del montaje. Gran parte del material difundido surgió de las publicaciones del fotógrafo y creador de contenido Antonio Tizoc, quien capturó momentos clave del evento y los compartió en sus redes.

La cantante Belinda llegó a Villahermosa causando gran expectativa entre los seguidores, quienes desconocían inicialmente la razón de su visita. En un video difundido durante la celebración, la intérprete cantó Happy Birthday to You para Mafer, dejando en claro su participación activa en el evento.

“Fue un momento muy especial para la quinceañera”, señalaron algunos invitados, destacando la cercanía de la cantante con la festejada.

La conductora Galilea Montijo también marcó presencia en la fiesta, recibiendo a Mafer y sus padres y animando parte de la celebración. Durante su participación, incluso mencionó que Pablo Montero podría asistir, aunque finalmente no se confirmó.

“Es un gusto estar aquí, celebrando con ustedes”, expresó Montijo, destacando la armonía y el entretenimiento que aportó al evento.

La velada incluyó presentaciones de la banda Matute, que puso a bailar a los invitados con covers ochenteros, mientras que el cantante Xavi interpretó algunos de sus temas más reconocidos.

El momento más destacado llegó con la aparición de J Balvin, quien subió al escenario junto a Mafer y sus padres para interpretar Bonita, provocando entusiasmo entre los asistentes y usuarios de redes que compartieron el hecho en tiempo real.

La influencer Priscila Escoto reveló que el padre de la quinceañera obsequió un bolso Hermès, un detalle que llamó la atención por su exclusividad. Entre los invitados también se encontraba el maquillista Alfonso Waithsman, quien compartió fotos con Belinda, Galilea Montijo y el modelo Isaac Moreno, resaltando la élite de los asistentes y la organización impecable del evento.

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, padre de Mafer y propietario de Petroservicios Integrales México, fue señalado como responsable de la magnitud del evento. Originario de Comalcalco, Guerrero Rojas convirtió la celebración en un evento mediático que desbordó expectativas y posicionó a Villahermosa como escenario de un festejo inolvidable y viral.

La combinación de celebridades, ambientación temática y regalos exclusivos convirtió esta fiesta de XV años en un fenómeno en redes sociales, dejando claro que las celebraciones tradicionales pueden transformarse en experiencias virales que captan la atención del público y medios especializados.