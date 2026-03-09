Daddy Yankee será abuelo: su hija Jesaaelys anuncia que espera una niña

La familia del ícono del reguetón vive un momento significativo tras el anuncio de que el artista se convertirá en abuelo.

Su hija Jesaaelys Ayala González, conocida por su presencia en redes sociales y su trabajo como creadora de contenido, confirmó recientemente el sexo de su primer bebé, noticia que rápidamente captó la atención de miles de seguidores.

La revelación se realizó mediante un emotivo video publicado en Instagram el pasado 7 de marzo. En el clip, la influencer abre las puertas de un armario decorado con detalles rosados, muñecas y elementos infantiles, confirmando así que está esperando una niña.

“¡Es una nena! La princesa de papá y la nueva sirenita de mamá”, escribió Jesaaelys en la publicación que rápidamente acumuló miles de reacciones y mensajes de felicitación.

Jesaaelys Ayala, hija del medio del legendario cantante puertorriqueño, es fruto de la relación entre Daddy Yankee y Mireddys González. En los últimos años ha construido su propia carrera en el mundo digital, especialmente en el ámbito del maquillaje, la moda y el estilo de vida.

Actualmente cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte tutoriales de belleza, contenido personal y reflexiones sobre su vida. Con la llegada de su primera hija, también se convertirá en la primera en darle un nieto al famoso “Bigg Boss”.

El padre del bebé es el fotógrafo y creador visual puertorriqueño Carlos Olmo, quien ha acompañado a Jesaaelys durante varios años. Según han compartido ambos en redes sociales, su relación comenzó cuando eran estudiantes.

Inicialmente fueron amigos cercanos, pero en 2018 decidieron formalizar su romance. Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció y en 2021, cuando Jesaaelys celebraba su cumpleaños número 25, Olmo le propuso matrimonio.

La influencer compartió entonces la noticia con entusiasmo en redes sociales. "Les tengo noticias buenas… dije que sí”, escribió al mostrar su anillo de compromiso a sus seguidores.

La noticia del embarazo se conoció a comienzos de 2026 mediante un video que Jesaaelys publicó junto a su prometido. El anuncio fue especialmente emotivo porque la pareja había enfrentado previamente la pérdida de un bebé.

En el clip, ambos aparecen visiblemente emocionados al compartir la llegada de su hijo o hija.

“Un poquito de ti, un poquito de mí”… “No sabíamos cómo iba a sentirse este momento”, expresó la influencer en el video que conmovió a sus seguidores.

El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo, demostrando la fuerte conexión que Jesaaelys mantiene con su comunidad digital.

Aunque la noticia provocó celebraciones entre fans y amigos de la pareja, muchos seguidores notaron que Daddy Yankee no ha comentado públicamente sobre la revelación del sexo de su futura nieta.

La ausencia de declaraciones del artista ocurre en medio de una situación familiar que ha sido ampliamente discutida en el mundo del entretenimiento. La separación entre Daddy Yankee y Mireddys González se volvió pública tras un conflicto legal relacionado con temas financieros.

Según documentos presentados en la demanda, el cantante acusó a su exesposa y a su cuñada Ayeicha González de realizar transferencias millonarias sin autorización y de una gestión inadecuada de asuntos relacionados con su carrera.

“El manejo desorganizado, poco profesional e irresponsable por parte de las demandadas de asuntos relacionados a la carrera de Ayala Rodríguez conllevó para este pérdida de ingresos y daños a su imagen y su reputación”, señala el documento judicial.

Jesaaelys también ha hablado públicamente sobre cómo la separación de sus padres afectó la dinámica familiar. En un video publicado en su canal de YouTube, explicó que inicialmente su madre prefería mantener la situación en privado.

“Fue de la misma manera que nos enteramos, no hubo ninguna comunicación... a todos nos tomó por sorpresa”, afirmó la influencer.

Las declaraciones dejaron entrever que la relación con su padre atraviesa un momento complicado.

“De la misma manera que él dijo que nuestra relación estaba lacerada, yo confirmo que está súper lacerada. Está más que lacerada, y él sabe por qué”, expresó Jesaaelys.

A pesar de las tensiones familiares, la llegada de la bebé representa un nuevo capítulo para la familia de Daddy Yankee. Mientras la influencer continúa compartiendo detalles de su embarazo con sus seguidores, miles de fans esperan conocer si el legendario artista reaccionará públicamente a la noticia de que pronto será abuelo.