Entre las homenajeadas se encuentra la periodista de TVN Noticias, Yenny Caballero, quien fue distinguida por sus años de trabajo y su trayectoria profesional dentro de TVN Media.

Seis comunicadoras sociales de prensa, radio y televisión fueron reconocidas por el Colegio Nacional de Periodistas (Conape) por su destacada trayectoria y el aporte que han realizado al desarrollo del periodismo y las relaciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional.