Béisbol Mayor 2026| Conoce el calendario del próximo campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 iniciará el 13 de marzo y lo podrás ver por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló esta tarde el calendario oficial de competencias del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas en honor al "Line Up de Estrellas", arrancando este viernes 13 de marzo con el partido entre Chiriquí y Colón en el nuevo estadio Roberto Mariano Bula.

Para la primera fecha otros cinco partidos completan la jornada, cuando se midan, Veraguas y Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Bocas del Toro y Panamá Metro en el Rod Carew desde las 7:00 p.m., Chiriquí Occidente ante Darién en estadio de Metetí desde las 7:00 p.m., Los Santos vs Coclé en el Remón Cantera y Herrera ante Panamá Oeste en el Mariano Rivera, ambos a las 7:00 p.m.

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se jugará hasta el 31 de marzo, en su primera fase, ahora con partidos en la jornada dominical arrancando a las 6:00 p.m.

E 14 de marzo, se miden Herrera ante Panamá Este en el Rod Carew desde las 2:00 p.m., Chiriquí Occidente vs Panamá Metro a las 7:00 p.m. en el Rod Carew, Bocas del Toro ante Colón en el Mariano Bula, Chiriquí y Darién en Metetí, Los Santos ante Panamá Oeste en el Mariano Rivera y Herrera ante Coclé en el Remón Cantera, todos también a las 7:00 p.m.

El "Line Up de Estrellas" es el listado de peloteros a los cuales se le dedica el Nacional Mayor, estos son: Rodolfo Aparicio, Aristides Bustamante, Mauricio Ching, Francisco Gutiérrez, Virgilio Kaa, José Murillo I, Crispín Poveda, Aníbal Reluz V., Manuel Rodríguez y José Solís.

A continuación mostramos el calendario completo divulgado por la Fedebeis.

Información de Fedebeis

