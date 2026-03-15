Béisbol Mayor 2026| Resultados del sábado 14 de marzo, tabla de posiciones y próximos partidos

Sintoniza el partido Colón vs Los Santos, el martes 17 de marzo a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las emociones del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor continuaron en la segunda jornada.

Seis partidos se disputaron y tres de ellos finalizaron con diferencia de una carrera. Eso demuestra el nivel competitivo que tiene el certamen.

A continuación hacemos un resumen de lo ocurrido en los juegos de la jornada correspondiente al sábado 14 de marzo de 2026.

Los herreranos superaron a Panamá Este en el primer partido de una doble cartelera que se realizó en el estadio Rod Carew.

Alexis Bernal recibió seis imparables y dos carreras, dio cuatro ponches y una base por bola en cinco episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador.

Max Gooding se quedó con la derrota .

Elian Miranda conectó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una para destacar a la ofensiva por Herrera.

Chiriquí Occidente 0-2 Panamá Metro

Una carrera en el cuarto episodio y una en el sexto le dieron a los metropolitanos la victoria sobre los occidentales en el juego de fondo de la doble cartelera que se llevó a cabo en el estadio Rod Carew.

Teodoro Ortega propinó ocho ponches, permitió cuatro inatrapables en cinco entradas para ser el lanzador ganador.

Antony Samudio se apuntó el descalabro al tolerar dos incogibles y una anotación en tres entradas y un tercio.

Keith Hernández bateó de 3-2 con una carrera anotada. Joshua Cedeño de 4-2 con una empujada y José Aparicio de 4-1 con una anotada.

Por Chiriquí Occidente, Luis Samudio de 4-2. Edgardo Araúz y Víctor Acosta de 3-1 cada uno.

Veraguas 3-2 Coclé (Finalizado en 10 episodios)

Los 'Indios' veragüenses salieron del estadio José Antonio Remón Cantera con la victoria sobre la 'Leña Roja' coclesana en 10 episodios.

Severino González fue el lanzador ganador al tolerar un imparable y propinar dos ponches en dos episodios y un tercio.

La derrota fue para Darío Agrazal luego de un relevo de dos entradas y un tercio al permitir tres hits en dos entradas y un tercio.

Navid Sánchez pegó de 5-3 con una carrera anotada y una remolcada por Veraguas. Adolfo Reina de 4-3 y Edder Cerceño de 4-2 con una remolcada.

Por Coclé, Ricardo Acosta de 5-2 con una carrera anotada. Jorge García de 3-2 y Ramón Castillo de 5-1 con una anotada y dos impulsadas.

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Bocas del Toro 7-2 Colón

Los 'Tortugueros' bocatoreños se reivindicaron con un triunfo sobre los 'Correcaminos' colonenses en el estadio Roberto Mariano Bula.

Ever Moya se acreditó la victoria permitió cuatro inatrapables y dos anotaciones con un ponche y cinco bases por bolas en cuatro episodios y un tercio.

Harold Araúz cargó con la derrota al tolerar nueve hits y seis carreras en seis entradas.

Héctor Rayo de 4-3 con una carrera anotada y dos impulsadas por Bocas del Toro. Eduards Tolo de 4-2 con dos anotadas y Edwin Walden de 4-3 con una anotada y tres impulsadas.

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Chiriquí 6-5 Darién

El 'Ganao' Bravo chiricano' superó a las 'Harpías' darienitas en el Estadio de Metetí.

Steven Fuentes fue el lanzador ganador al permitir cinco inatrapables y una carrera, con dos ponches y una base por bola.

Alexis Saldaña cargó con la derrota luego de una faena de tres episodios y dos tercios en los que toleró seis hits y dos carreras con un ponche y cuatro bases por bolas.

Jonathan Saavedra pegó de 4-3 por Chiriquí. Erasmo Caballero de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas y Carlos Xavier Quiroz de 5-3 con una remolcada.

Por Darién, Jean Carrillo de 5-3 con una carrera empujada. Jeison Jaramillo de 5-3 con una impulsada y Carlos Mosquera de 5-2 con dos anotadas y dos remolcadas.

'Los Vaqueros' de Oeste sacaron a relucir su fuerte ofensiva para vencer a los santeños en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Carlos Días hizo un relevo de dos episodios y dos tercios en los que toleró tres imparables y una carrera, con dos bases por bolas para acreditarse el triunfo.

Kenword Burton cargó con la derrota.

Johan Camargo conectó cuatro hits en cuatro turnos con tres carreras anotadas y tres impulsadas por Panamá Oeste.

Tabla de posiciones

Luego de culminar la segunda fecha, así se encuentran los equipos.

Panamá Oeste: 2-0

Veraguas: 2-0

Panamá Metro: 2-0

Chiriquí: 2-0

Darién: 1-1

Coclé: 1-1

Bocas del Toro: 1-1

Herrera: 1-1

Los Santos: 0-2

Colón: 0-2

Panamá Este: 0-2

Chiriquí Occidente: 0-2

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Próximos partidos

El domingo 15 de marzo se llevará a cabo la tercera jornada con los siguientes partidos: