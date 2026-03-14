Béisbol Mayor 2026 resultado| Herrera se levanta frente a Panamá Este

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Panamá/Herrera dejó atrás los sinsabores que le generó su debut en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor al imponerse a Panamá Este, por 3 carreras a 2, en un partido realizado este sábado en el estadio Rod Carew.

Después de sufrir anoche una derrota aplastante frente a Panamá Oeste, el equipo herrerano salió al terreno de juego por la reivindicación.

Errores defensivos del elenco del Este propiciaron dos carreras en la parte alta del primer episodio que fueron anotadas por Juan Alonso y Elian Miranda.

Panamá Este descontó en la primera entrada cuando Joey Wood aprovechó un error defensivo de Miranda para anotar la carrera descuento. No obstante, los herreranos tomaron distancia en la sexta con otra anotación de Juan Alonso.

Jorge Reyes marcó la segunda 'rayita' del Este en el sexto episodio. Sin embargo esto no bastó para que concretara una remontada y se llevara la victoria.

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Alexis Bernal recibió seis imparables y dos carreras, dio cuatro ponches y una base por bola en cinco episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador.

Max Gooding se quedó con la derrota al tolerar cuatro hits y tres anotaciones en seis entrada.

Elian Miranda conectó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una para destacar a la ofensiva por Herrera. Abdiel Alonso de 4-2 y Juan Alonso de 3-1 con dos anotadas.

Por Panamá Este, Jesús Delgado de 4-3. Josué Ayarza de 3-1 con una carrera impulsada y Joel Lewis de 4-1.