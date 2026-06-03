Reacciones Panamá vs República Dominicana | Análisis de Jorge Dely Valdés

Panamá/La victoria de la Selección de Panamá por 4-2 sobre República Dominicana dejó buenas sensaciones en el aspecto ofensivo, pero también varios puntos de atención de cara a la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así lo señaló el exseleccionado nacional y analista de TVMAX Deportes, Jorge Dely Valdés, durante su evaluación posterior al encuentro disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

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Dely Valdés comenzó analizando el planteamiento utilizado por el cuerpo técnico de Thomas Christiansen, destacando que la propuesta táctica presentada en el inicio del compromiso condicionó parte del rendimiento del equipo.

"Nosotros teníamos la duda de que si Fajardo o Tomás podían jugar el uno contra uno en banda, pero salieron con dos delanteros en punta", explicó el exatacante panameño durante la transmisión.

El analista también fue crítico con el funcionamiento colectivo mostrado por Panamá durante los primeros 45 minutos, especialmente en la construcción de juego y la generación de oportunidades.

"En la primera parte hubo poca profundidad y muy poca circulación del balón. La salida desde atrás fue muy lenta cuando se jugaba de central a central", comentó Dely Valdés, quien consideró que el equipo mostró una mejor versión tras las modificaciones realizadas en el complemento.

Según su análisis, la entrada de varios jugadores permitió una circulación más dinámica y efectiva. "Cuando haces ocho o nueve cambios y ves al equipo más habitual, la circulación del balón fue mucho mejor. Se movió la pelota de un lado a otro con mayor velocidad, con más criterio y llegando con mucha más facilidad al arco contrario", destacó.

Sin embargo, más allá de la mejoría ofensiva y de los cuatro goles anotados, el exintegrante de la selección nacional hizo énfasis en el aspecto que más preocupa a pocos días del debut mundialista: la defensa.

"Lo que sí preocupa es la manera en que estamos recibiendo los goles. Creo que estamos cometiendo muchos errores defensivos y ahí es donde verdaderamente está la preocupación a pocos días de jugar la Copa del Mundo", manifestó.

Las observaciones de Jorge Dely Valdés coinciden con algunas de las situaciones vistas durante el encuentro ante República Dominicana, donde Panamá mostró momentos de desconcentración defensiva y permitió que el rival encontrara espacios para generar peligro. Con el amistoso ante Bosnia y Herzegovina en el horizonte, el cuerpo técnico tendrá una última oportunidad para ajustar detalles antes del esperado estreno mundialista.