Panamá vs República Dominicana reacciones| Cecilio Waterman: "Fue un partido raro... tenemos cosas que corregir"
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Cecilio Waterman, delantero de la Seleción de Panamá, dio sus apreciaciones de lo ocurrido en el partido amistoso ante el conjunto dominicano donde marcó un gol.