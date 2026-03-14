Panamá Femenina Sub-17 se alista para viajar a Costa Rica y competir en Ronda Final de Clasificatorias Concacaf

Panamá/La Selección Sub-17 Femenina de Panamá se alista para emprender su viaje rumbo a Costa Rica en donde disputará la Ronda Final de las Clasificatorias de Concacaf que clasificarán a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

Lideradas por el entrenador Gerard Aubí, Panamá se mantiene entrenando desde el miércoles en la cancha principal del COS Sports Plaza, en donde volverá a entrenar por última vez este sábado en horas de la mañana.

El viaje a Costa Rica, el cual se realizará en un vuelo de Copa Airlines, está agendado para este domingo en horas tempranas de la mañana.

En el entrenamiento de este viernes, fue el entrenador Gerard Aubí quien atendió a los medios de comunicación y conversó sobre la preparación y los objetivos que tiene Panamá de cara a este "premundial":

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"El objetivo obviamente es clasificar al Mundial. Sabemos que es difícil porque nunca se ha conseguido, pero desde el día uno vamos con una mentalidad positiva. Les venimos diciendo a las chicas que imposible no es. Vamos con la mentalidad adecuada para luchar al máximo y tratar de meternos en esa lucha hasta el final".

Sobre el grupo que le tocó a Panamá y los aspectos a mejorar, Aubí indicó: “Nos tocó un grupo difícil. El partido que viene será en Costa Rica y sabemos que tanto Costa Rica como México nos van a exigir al máximo. Además, Jamaica también es un rival muy físico. Sí que es cierto que en Bermuda tuvimos más complicaciones de las esperadas, pero ya con el cuerpo técnico analizamos todos los aspectos a mejorar. Estamos tratando de implementar esa intensidad física desde el primer día que llegamos de Bermuda, porque sabemos que serán partidos muy exigentes”.

Finalmente, el estratega español que conduce a la Sub-17 desde septiembre del 2025, explicó lo importante que es para él y para todo el país lo que está a punto de jugarse: “Para nosotras es algo muy grande poder luchar por este sueño. No solo es un sueño individual, sino también el de todo un país, de las familias y de las jugadoras que han hecho tantos sacrificios para estar aquí”.

Calendario de partidos (horarios panameños)

17 de marzo – 11:06am – Costa Rica vs Panamá

19 de marzo – 1:30pm – Panamá vs México

22 de marzo – 4pm – Panamá vs Jamaica

Todos los partidos del Grupo C, en donde se encuentra Panamá, se jugarán en el CAR de la Federación Costarricense de Fútbol ubicado en Alajuela, Costa Rica.

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Convocatoria oficial

Porteras

1 Avril Potvin - FC Chorrillo

12 Camila Aparicio - Suárez Academy

21 Andrielys Crique - SD Atlético Nacional

Defensas

2 Yasselis Magallón - FC Chorrillo

3 Julianna Alvarado - Inter Panama CF

4 Cristabella Ríos - Panamá City FC

5 Chanday Mapp - JM Academy

11 Guillehely Distancia Umecit FC

13 Isabella Rendino - Davis Legacy SC (USA)

Volantes

6 Gabriela Chen - Richmond United (USA)

8 Vera Batista - Suárez Academy

14 Alexa Ortega - Inter Panama CF

16 Yohanis Batista - Sporting SM

17 Ana Pérez - Inter Panama CF

19 Gabriela Rodríguez - Suárez Academy

Delanteras

7 Naomi Zafrani - Inter Panama CF

9 Kelly Zapata - Fénix FC

10 Shaday Mow - FC Chorrillo

15 Poppy Wakefield - Ohio Elite SA (USA)

18 Maryfer De Gracia - Suárez Academy

20 Alisson Samudio - Rayadas de Chiriquí

Información de FPF