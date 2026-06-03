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Panamá vs República Dominicana reacciones| Thomas Christiansen: "Me hubiera gustado salir con una mejor sensación" de este partido

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá vs República Dominicana reacciones| Thomas Christiansen: "Me hubiera gustado salir con una mejor sensación" de este partido / TVMAX
TVMAX
03 de junio 2026 - 22:50

Panamá/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, da declaraciones en conferencia de prensa luego de la victoria, de 4 goles por 2, ante República Dominicana en un juego amistoso previo al Mundial 2026.

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