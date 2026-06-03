EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, da declaraciones en conferencia de prensa luego de la victoria, de 4 goles por 2, ante República Dominicana en un juego amistoso previo al Mundial 2026.