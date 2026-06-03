Panamá vs República Dominicana| Reacciones de jugadores en zona mixta

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, partido amistoso previo al Mundial 2026, el sábado 6 de junio desde las 2:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá vs República Dominicana| Reacciones de jugadores en zona mixta / TVMAX
TVMAX
03 de junio 2026 - 23:23

Panamá/Jiovany Ramos, Víctor Griffith, Jorge Gutiérrez y Andrés Andrade se expresan tras el partido amistoso entre los conjuntos panameño y dominicano, que se realizó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, días antes del Mundial 2026.

A continuación desglosamos algunas de sus palabras.

Jiovany Ramos: "Todos estamos trabajando para llegar de la mejor manera y lo vamos a conseguir para poder llegar y hacer historia allá en el Mundial”.

Víctor Griffith: "Sabemos lo que 'Coco' (Adalberto Carrasquilla) significa para el equipo. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre estar predispuestos para lo que viene y estar preparados para cualquier cosa".

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Jorge Gutiérrez: "La gente se disfrutó el partido amistoso ante República Dominicana. Queríamos irnos con una victoria, dar esa alegría a nuestra familia, a todas las personas que vinieron a apoyarnos”.

"Creo que siempre vamos a tener que trabajar para ir perfeccionando los esquemas que el 'profe' (Thomas Christiansen) nos pide, pero estamos cerca de iniciar esa camino al mundial".

Andrés Andrade: "El tema de la concentración va a ser muy puntual en este partido amistoso del 6 de junio contra Bosnia. Debemos estar más concentrados los 90 minutos, tratar de corregir esos errores que, al final, nos van a pasar facturas si no los corregimos en el Mundial".

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