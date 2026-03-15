EN VIVO| Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto del domingo 15 de marzo en el campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX.

Panamá/Llegamos a la tercera jornada del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor y la acción se intensifica.

Para esta fecha hay seis juegos programados y los equipos participantes buscarán la victoria que necesitan para mejorar su posición dentro de la clasificación. Los encuentros que están por disputarse son los siguientes:

Chiriquí vs Panamá Metro (Estadio Rod Carew/ 6:00 p.m.)

Veraguas vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera/ 6:00 p.m.)

Chiriquí Occidente vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula/ 6:00 p.m.)

Bocas del Toro vs Darién (Estadio de Metetí/ 6:00 p.m.)

Herrera vs Coclé (Estadio José Antonio Remón Cantera/ 6:00 p.m.)

A primera hora se realizó el encuentro en el que Panamá Este venció a Los Santos, por 7 carreras a 0, en el estadio Rod Carew.

Sigue las acciones de estos cotejos a través de este minuto a minuto. También puedes enterarte de lo último en información deportiva a través de las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Tabla de posiciones

Así se encuentran los equipos hasta el momento

Panamá Oeste: 2-0

Veraguas: 2-0

Panamá Metro: 2-0

Chiriquí: 2-0

Darién: 1-1

Coclé: 1-1

Bocas del Toro: 1-1

Herrera: 1-1

Panamá Este: 1-2

Colón: 0-2

Chiriquí Occidente: 0-2

Los Santos: 0-3

Jornada anterior

Herrera 3-2 Panamá Este

Los herreranos superaron a Panamá Este en el primer partido de una doble cartelera que se realizó en el estadio Rod Carew.

Alexis Bernal recibió seis imparables y dos carreras, dio cuatro ponches y una base por bola en cinco episodios y dos tercios para ser el lanzador ganador.

Max Gooding se quedó con la derrota .

Elian Miranda conectó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó una para destacar a la ofensiva por Herrera.

Chiriquí Occidente 0-2 Panamá Metro

Una carrera en el cuarto episodio y una en el sexto le dieron a los metropolitanos la victoria sobre los occidentales en el juego de fondo de la doble cartelera que se llevó a cabo en el estadio Rod Carew.

Teodoro Ortega propinó ocho ponches, permitió cuatro inatrapables en cinco entradas para ser el lanzador ganador.

Antony Samudio se apuntó el descalabro al tolerar dos incogibles y una anotación en tres entradas y un tercio.

Keith Hernández bateó de 3-2 con una carrera anotada. Joshua Cedeño de 4-2 con una empujada y José Aparicio de 4-1 con una anotada.

Por Chiriquí Occidente, Luis Samudio de 4-2. Edgardo Araúz y Víctor Acosta de 3-1 cada uno.

Veraguas 3-2 Coclé (Finalizado en 10 episodios)

Los 'Indios' veragüenses salieron del estadio José Antonio Remón Cantera con la victoria sobre la 'Leña Roja' coclesana en 10 episodios.

Severino González fue el lanzador ganador al tolerar un imparable y propinar dos ponches en dos episodios y un tercio.

La derrota fue para Darío Agrazal luego de un relevo de dos entradas y un tercio al permitir tres hits en dos entradas y un tercio.

Navid Sánchez pegó de 5-3 con una carrera anotada y una remolcada por Veraguas. Adolfo Reina de 4-3 y Edder Cerceño de 4-2 con una remolcada.

Por Coclé, Ricardo Acosta de 5-2 con una carrera anotada. Jorge García de 3-2 y Ramón Castillo de 5-1 con una anotada y dos impulsadas.

Bocas del Toro 7-2 Colón

Los 'Tortugueros' bocatoreños se reivindicaron con un triunfo sobre los 'Correcaminos' colonenses en el estadio Roberto Mariano Bula.

Ever Moya se acreditó la victoria permitió cuatro inatrapables y dos anotaciones con un ponche y cinco bases por bolas en cuatro episodios y un tercio.

Harold Araúz cargó con la derrota al tolerar nueve hits y seis carreras en seis entradas.

Héctor Rayo de 4-3 con una carrera anotada y dos impulsadas por Bocas del Toro. Eduards Tolo de 4-2 con dos anotadas y Edwin Walden de 4-3 con una anotada y tres impulsadas.

Chiriquí 6-5 Darién

El 'Ganao' Bravo chiricano' superó a las 'Harpías' darienitas en el Estadio de Metetí.

Steven Fuentes fue el lanzador ganador al permitir cinco inatrapables y una carrera, con dos ponches y una base por bola.

Alexis Saldaña cargó con la derrota luego de una faena de tres episodios y dos tercios en los que toleró seis hits y dos carreras con un ponche y cuatro bases por bolas.

Jonathan Saavedra pegó de 4-3 por Chiriquí. Erasmo Caballero de 4-2 con dos anotadas y tres remolcadas y Carlos Xavier Quiroz de 5-3 con una remolcada.

Por Darién, Jean Carrillo de 5-3 con una carrera empujada. Jeison Jaramillo de 5-3 con una impulsada y Carlos Mosquera de 5-2 con dos anotadas y dos remolcadas.

Los Santos 6-12 Panamá Oeste

'Los Vaqueros' de Oeste sacaron a relucir su fuerte ofensiva para vencer a los santeños en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Carlos Días hizo un relevo de dos episodios y dos tercios en los que toleró tres imparables y una carrera, con dos bases por bolas para acreditarse el triunfo.

Kenword Burton cargó con la derrota.

Johan Camargo conectó cuatro hits en cuatro turnos con tres carreras anotadas y tres impulsadas por Panamá Oeste.