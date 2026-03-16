Béisbol Mayor 2026 | Esto fue lo más destacado de la jornada domincal en el campeonato nacional

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Panamá/El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, en disputa por la Copa Cerveza Atlas, vivió una jornada dominical llena de emociones el 15 de marzo, donde el equipo de Panamá Este se robó el protagonismo con una actuación dominante sobre el diamante.

Según lo presentado por la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), la novena del Este fue la gran figura del día al mostrar poder ofensivo, solidez colectiva y un pitcheo impecable que dejó sin respuestas a su rival.

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Panamá Este impone autoridad

En uno de los resultados más contundentes de la jornada, Panamá Este derrotó 7-0 a Los Santos, firmando una presentación sólida en todas las facetas del juego.

El conjunto oriental conectó 9 imparables y controló el compromiso desde el inicio, mostrando la profundidad de su alineación y la consistencia que lo mantiene como uno de los equipos más competitivos del torneo.

La victoria no solo destacó por el marcador, sino también por la forma en que el equipo ejecutó cada aspecto del juego, desde la ofensiva oportuna hasta la defensa y el dominio desde el montículo.

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Josué Ayarza, el Jugador del Día

Dentro de esta brillante actuación colectiva, el pelotero Josué Ayarza, de Panamá Este, fue reconocido como el Jugador del Día gracias a su aporte ofensivo clave en el triunfo.

Ayarza tuvo una jornada productiva al bate al terminar con:

4 turnos al bate

2 imparables

3 carreras remolcadas

Su rendimiento fue determinante para ampliar la ventaja de su equipo y asegurar una victoria contundente ante la novena santeña. Con su actuación, Ayarza demostró su capacidad para responder en momentos importantes y convertirse en uno de los protagonistas de la jornada.

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La fanaticada también se lleva los aplausos

Más allá de lo ocurrido en el terreno de juego, el ambiente en las gradas también fue parte esencial de la jornada. La fanaticada de los Indios de Veraguas fue destacada como la Fanaticada del Día, gracias a su energía, entusiasmo y constante apoyo a su equipo.

Con tambores, banderas y cánticos, los seguidores veragüenses demostraron una vez más por qué el béisbol mayor sigue siendo una de las tradiciones deportivas más importantes de Panamá.

Su presencia en los estadios refleja la pasión que caracteriza al público panameño y que convierte cada partido del campeonato en una verdadera fiesta deportiva.

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Un campeonato lleno de emoción

La jornada del domingo dejó claro que el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 continúa ofreciendo partidos intensos, grandes actuaciones individuales y un ambiente único en los estadios del país.

Con equipos como Panamá Este mostrando un gran nivel competitivo y con el respaldo constante de las fanaticadas, el torneo sigue consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario nacional.