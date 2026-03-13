Béisbol Mayor 2026| De esta manera se jugará el campeonato nacional

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Panamá/Inicia este viernes un nuevo certamen de la máxima categoría del béisbol panameño en el que 12 equipos buscarán la supremacía.

La versión 83 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se pone en marcha con un formato distinto al que se presentó en el torneo juvenil finalizado el pasado mes de febrero. A continuación lo detallamos.

Etapa regular

Juegan 12 equipos divididos en dos grupos (A y B) de seis conjuntos cada uno. Las agrupaciones están conformadas así:

Grupo A

Coclé

Colón

Darién

Panamá Este

Panamá Metro

Panamá Oeste

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Grupo B

Bocas del Toro

Chiriquí

Herrera

Los Santos

Chiriquí Occidente

Veraguas

Los equipos juegan dos veces con los rivales de su grupo y una vez con los de la otra agrupación (lo que también se conoce como partidos interliga). Cada conjunto jugará 16 partidos en esta etapa.

Aquellos elencos que tengan los ocho mejores récords, independientemente al grupo que pertenezcan, avanzarán a la Ronda de Ocho.

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Ronda de Ocho

Esta fase tiene una variación, en comparación al torneo anterior.

En la edición del año 2025 los ocho colectivos participantes jugaron todos contra todos a dos vueltas. Esta vez, la fase se desarrollará en series pactadas al ganador de tres de un límite de cinco juegos.

Las llaves en esta etapa serán: el primer sembrado contra el octavo; el cuarto ante el quinto. El segundo frente al séptimo y el tercero contra el sexto.

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Semifinales y Final

Los conjuntos ganadores de las series de la Ronda de Ocho jugarán las semifinales así: Ganador de 1vs 8 contra el triunfador de 4 vs 5. El vencedor de 2 vs 7 contra el ganador de 3 vs 6. Esas series se desarrollarán al ganador de cuatro de un límite de siete juegos.

Los equipos vencedores en las semifinales jugarán la final al ganador de cuatro de un límite de siete encuentros.