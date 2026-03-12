Béisbol Mayor 2026: Herrera inicia la búsqueda del título ante Panamá Oeste en el Mariano Rivera

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Herrera ha sido un equipo históricamente contendor por excelencia, pero desde el 2007 no ganan una corona nacional del béisbol mayor, ahora los jugadores estarán bajo la lupa de un manager con aspiraciones, que sale a pelear cada juego y las cosas pueden ser diferentes.

Vicente Garibaldo juega a ganar, detesta perder, se enfoca y pone su mente en cada partido, el equipo de Herrera ahora tiene un reto, jugar para su manager y responder a todas las condiciones de conducta que exige el timonel.

Un equipo con brazos jóvenes, encabezados por el juvenil Emanuel Herrera, figuras como Alexis Bernal, y otros que han cambiado de posición como Rubén Deago, el hijo del "Dragón" Roger Deago.

La ofensiva tendrá sus pilares, allí seguramente estarán peloteros como Juan Diego Alonso y Luis Tello, los encargados de llevar el peso de la ofensiva y otros que también suelen contribuir como Abdiel Alonso.

Será un equipo con mucha juventud, contagiados seguramente de la energía del manager, listos para la contienda y para sacar adelante las posibilidades de triunfo en el 2026.

No será fácil, el equipo tiene una misión muy dura por delante, misión comprometida, pero no imposible.

Herrera inicia jugando ante los Vaqueros del Oeste en el Mariano Rivera, un primer paso que quizás marque el destino del equipo.

No te pierdas este gran enfrentamiento del béisbol mayor entre Herrera y Panamá Oeste, será transmitido por las pantallas de TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Con información de Fedebeis