Todo listo para el inicio de la Feria de David

La feria ofrecerá atracciones artísticas, folclóricas y de entretenimiento, además de la venta de artesanías a cargo de expositores provenientes de Panamá, Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica.

chiriquí/Este jueves por la noche será inaugurada la edición número 69 de la Feria Internacional de David.

El evento reúne a más de 500 artesanos, empresas y comercios, y genera un movimiento económico superior a los 50 millones de dólares a lo largo de sus 11 días de celebración.

Manuel Ramón Guerra, presidente del patronato de feria, resaltó que este año la feria tendrá muchas innovaciones, entre ellas un pabellón exclusivo de artesanos panameños cerca de la entrada.

Mientras que Gregorio González, de MiCultura en Chiriquí, indicó que habrá grupos folclóricos, orquestas y muchas actividades culturales con artistas locales.

