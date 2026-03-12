Investigan asesinato de un hombre de 47 años en Pacora

Las primeras investigaciones indican que dos hombres encapuchados habrían participado en el ataque y posteriormente se dieron a la fuga del lugar.

Un hombre de 47 años fue asesinado la mañana de este jueves en el sector de Santa Isabel, en Pacora, en un hecho que es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

De acuerdo con información preliminar brindada por el subcomisionado Walter Stanziola, la tranquilidad de la comunidad fue interrumpida luego de que residentes reportaran varias detonaciones en el área.

Al llegar al lugar, los policías ubicaron una vivienda donde hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente tenía un arma de fuego empuñada en su mano derecha.

Las primeras investigaciones indican que dos hombres encapuchados habrían participado en el ataque y posteriormente se dieron a la fuga del lugar.

Según detalló Stanziola, equipos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) e inteligencia de la Policía Nacional se mantienen recabando información en la zona, incluyendo videos de cámaras de seguridad, con el fin de identificar a los responsables.

Las autoridades también confirmaron que la víctima había estado detenida en el Centro Penitenciario La Joya por un delito contra la fe pública y que recuperó su libertad en enero de este año, y durante este tiempo se encontraba residiendo en el sector.

De forma preliminar, las autoridades manejan información que apunta a que la víctima habría recibido amenazas anteriormente, aunque este dato forma parte de las líneas de investigación que se mantienen en desarrollo.

El área fue acordonada mientras personal del Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, como parte de las investigaciones para esclarecer el crimen.

Información de Hellen Concepción

También puede leer: