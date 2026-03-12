Repunte de homicidios en Panamá, director de la Policía apunta a guerra entre pandillas

De acuerdo con la Policía Nacional, el 80% de los homicidios están ligados con la guerra entre pandillas. Existen 180 pandillas a nivel nacional; de ellas, dos grupos se concentran en Colón, Panamá y San Miguelito, generando violencia.

La batalla por dominar territorios que llevan adelante las pandillas en sectores de Panamá y San Miguelito es la principal causa de los homicidios que se han registrado en las últimas semanas. Así lo afirmó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien aseguró que, pese a esto, la cifra sigue siendo menor a la del año anterior.

Fernández manifestó que se tiene una buena dinámica y que se está trabajando en reforzar la estrategia de seguridad con el ingreso de nuevos agentes y la dotación de vehículos. "El crimen muta; nosotros también estamos cambiando los puntos de observación y creando nuevas estrategias de inteligencia".

Se refirió al número de pandillas que existen en el país, 180; no obstante, aseguró que son dos grupos los que se concentran en Colón, Panamá y San Miguelito, los cuales están permanentemente reclutando personas y generando olas de violencia, sobre todo por los "tumbes" que se realizan. Recordó que hace pocos días se decomisó un camión cargado con media tonelada de drogas y que, adicionalmente, se encontraron cerca de 30 kilos en el cabezal, cantidad que podría corresponder al pago por el transporte.

Te puede interesar: Semana Santa en Casco Antiguo: Llegan imágenes de la Última Cena tras 25 días de viaje desde España

"Estamos atacando directamente el microtráfico, que es lo que da oxígeno a la venta de droga. Hemos implementado las estrategias correspondientes; por supuesto, habrá momentos como este en que se registren repuntes, y de la misma manera estamos buscando las dinámicas para controlarlo", expresó.

A esto se suma la actividad criminal que se sigue ejerciendo desde las cárceles, desde donde se emiten órdenes de ejecución contra enemigos.

Fernández recalcó que en el país se producen "tumbes" de gran y menor magnitud que generan homicidios, y que más del 80 % de estos están relacionados con pandillas o involucran a personas con antecedentes o vínculos con delitos de droga.

Sobre los hechos de sicariato, el director afirmó que existe un registro de personas identificadas que se dedican a cometer homicidios a nivel nacional y que las autoridades se encuentran tras su pista.

Investigaciones

El director de la Policía Nacional señaló que se desarrollan investigaciones de inteligencia que permiten dar seguimiento a los grupos criminales, incluso en materia financiera. Agregó que la violencia en las calles está ligada al decomiso de grandes cantidades de droga.

Explicó que es la Policía la encargada de reunir la mayor cantidad de evidencia posible para entregarla al Ministerio Público, con el fin de construir un caso sólido que permita desarrollar los operativos correspondientes.

Además, fue enfático en señalar que apoyan la iniciativa legislativa presentada por el Ejecutivo, la cual busca ahogar financieramente a los grupos criminales, y expresó su esperanza de que los diputados inicien pronto esta discusión.

Homicidios estremecen al país

En las últimas semanas se han registrado hechos violentos que han conmocionado a la ciudadanía: el asesinato de una mujer en Costa del Este y el hallazgo de una persona calcinada en Panamá Este. Sobre este último caso, Fernández indicó que el vehículo había sido alquilado por un comercio, por lo que se está reconstruyendo el recorrido del auto para entregar la información al Ministerio Público; aseguró que ya existe una posible línea sobre el móvil del crimen.

En el caso de Costa del Este, donde la víctima fue una abogada, el director señaló que la investigación busca determinar si el automóvil fue marcado desde el gimnasio. Reconoció que no es un caso sencillo, dado que la víctima no tenía antecedentes, por lo que se estudian varias hipótesis sobre lo ocurrido.

"No es normal que un vehículo en un área como Costa del Este, en movimiento y sin vidrios ahumados, ultime a una persona con más de cinco tiros", expresó Fernández, quien destacó que llama la atención tanto la modalidad del ataque como la hora en que se produjo.

Santa Ana en la mira

La preocupación en Santa Ana está en aumento debido a la reactivación de algunas pandillas. Según Fernández, se están haciendo operativos e incursiones en viviendas de alta intensidad. Destacó que son dos pandillas que operan en el lugar, dedicadas al microtráfico, pero se está haciendo un trabajo para contrarrestar la situación antes que empeore.

Entre las estrategias que analizan está tener una subestación en el lugar para poder atacar el problema desde adentro.

Mientras que a nivel nacional se continúa con los allanamientos.