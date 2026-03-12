¿Cuándo pagan el Cepanim y el Cepadem? Esto es lo que debe saber del proceso de registro

El MEF recordó que aún hay alrededor de 50 mil personas que no han retirado el Cepadem, cuyo cobro sigue disponible.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) avanza en la planificación del proceso para el pago del Cepanim, correspondiente a los intereses por mora del décimo tercer mes retenidos a trabajadores entre 1972 y 1983, un beneficio que alcanzará a más de 420 mil personas en el país.

La directora de Coordinación para el pago de Cepanim y Cepadem del MEF, Carmen Jaén, explicó que actualmente el proceso se encuentra en fase de organización y desarrollo tecnológico, con la creación de una plataforma digital que permitirá a los beneficiarios registrarse antes de iniciar la entrega de los certificados.

Jaén detalló que el Cepanim corresponde al pago de intereses por mora asociados al capital que en su momento se entregó mediante el Cepadem.

Según indicó, el cálculo contempla el 3 % del capital que fue pagado anteriormente con el Cepadem, además de los intereses correspondientes a 34 años, lo que permitirá completar el monto que corresponde a los beneficiarios.

Pero, ¿quiénes tienen derecho al Cepadim? Según explicó Jaén, "todo beneficiario de Cepadem tiene automáticamente al Cepanim".

El MEF trabaja en una plataforma digital de registro que se prevé habilitar a partir del mes de abril.

A través de este sistema, los beneficiarios deberán crear un usuario con su correo electrónico y contraseña, ingresar su número de cédula y completar el registro para iniciar el proceso.

La funcionaria explicó que el sistema permitirá identificar si se trata de un beneficiario vivo o de un beneficiario fallecido, lo que facilitará el proceso en el caso de los herederos.

Una vez completado el registro, el Ministerio procederá a la impresión de los certificados, para posteriormente citar a los beneficiarios mediante un sistema de citas, con el objetivo de evitar aglomeraciones.

El certificado que se entregará no es un cheque, sino un documento negociable, similar al utilizado en el programa Cepadem. Esto significa que los beneficiarios podrán utilizarlo para transacciones en comercios legalmente establecidos o negociarlo en el Banco Nacional de Panamá.

Además, la normativa también permite que estos certificados puedan utilizarse para el pago de deudas con el Estado.

Durante el proceso de registro, los beneficiarios no podrán ver el monto que les corresponde dentro de la plataforma. Quienes deseen conocer esta información deberán acudir personalmente a las oficinas del programa, ubicadas en el edificio Avesa, en Vía España, planta baja.

Cepadem

Paralelamente, el MEF recordó que aún hay alrededor de 50 mil personas que no han retirado el Cepadem, cuyo cobro sigue disponible.

“El certificado no caduca, el beneficiario siempre va a tener derecho”, aclaró Jaén.

El sistema también contempla procedimientos específicos para herederos de beneficiarios fallecidos. En estos casos, la plataforma solicitará la documentación correspondiente dependiendo del vínculo familiar, como cónyuge, unión de hecho o hijos. Para otros familiares, como primos, tíos o abuelos, podría requerirse un proceso de sucesión.

Para verificar si una persona aún tiene pendiente el retiro del Cepadem, el MEF mantiene habilitado un listado en su página web donde aparecen los beneficiarios que todavía no han reclamado este pago.

Las autoridades también trabajan en material informativo, incluyendo un video explicativo paso a paso, para facilitar el registro en la plataforma, especialmente considerando que muchos de los beneficiarios son adultos mayores que podrían requerir apoyo para completar el proceso.

De acuerdo con el MEF, el sistema será sencillo y amigable, permitiendo el acceso mediante número de cédula y correo electrónico, con instrucciones claras para completar cada etapa del registro.

Las autoridades reiteraron que las entregas del Cepanim iniciarían en junio, una vez finalizada la fase de registro, verificación de datos e impresión de los certificados.

