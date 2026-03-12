Mides anuncia creación de nuevos programas sociales en su informe de gestión ante la Asamblea

En total, a través del Programa de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), se realizaron pagos por un total de $274,206,630, beneficiando a 186,812 personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, destacó avances en protección social, primera infancia, juventud, atención a adultos mayores y una alta ejecución presupuestaria en el período fiscal 2025, durante su informe de gestión presentado ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

En medio de denuncias y cuestionamientos por la gestión en los albergues, Carles aseguró que el plan de gobierno se ha basado en cuatro pilares estratégicos: promover el bienestar y la dignidad de la población, fortalecer la inclusión social, consolidar la protección de la niñez y las familias y mejorar la capacidad institucional para brindar servicios públicos eficientes y transparentes.

“Creemos firmemente que la inversión social no solo responde a una necesidad inmediata, sino que es fundamental para el desarrollo sostenible del país”, afirmó.

El presupuesto del Mides pasó de $266.9 millones a $294.9 millones tras modificaciones durante el período fiscal, con una ejecución final de $281.7 millones.

Programas

En su comparecencia, Carles anunció la puesta en marcha de nuevos programas comunitarios, entre ellos Cuidarte, que beneficiará a 2,100 niños y adolescentes de áreas rurales y comarcas, con una inversión prevista de $3,191,664.00 a partir de 2026. Otras iniciativas incluyen Mochila Juego y Aprendo, Juego y Aprendo Comunitario y el fortalecimiento de ludotecas comunitarias que ya atienden a más de 7,500 niños.

También se ejecuta el programa Contigo Creciendo, con un plan piloto en comunidades de La Chorrera y la comarca Emberá Wounaan, donde se atendieron 61 casos de niños y adolescentes y se formaron 40 promotores comunitarios.

Al mismo tiempo, se impulsó el programa Crianza Responsable y Amorosa, que utiliza herramientas digitales y materiales basados en evidencia científica para orientar a padres y cuidadores.

La ministra destacó la primera Política Pública de Desarrollo Social del país, elaborada con apoyo de especialistas y consultas territoriales que incluyeron foros nacionales y mesas de trabajo en distintas regiones.

En este sentido, se estableció el Sistema Nacional de Cuidados, orientado a articular servicios para personas en situación de dependencia, especialmente adultos mayores. Para esto, más de 60 técnicos han sido capacitados y se establecieron alianzas con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) para formar cuidadores.

El informe destacó, igualmente, la atención a la primera infancia mediante 95 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), que benefician a 2,456 niños de 0 a 4 años. Durante el período se capacitaron agentes educativos, docentes y padres de familia; se realizaron supervisiones a centros públicos y privados y se fortalecieron los controles de calidad y nutrición infantil.

Infraestructura

En infraestructura, el Mides detalló la reapertura del Caipi Rayito de Luz, en la comarca Ngäbe Buglé, con capacidad para 45 niños.

En materia de juventud, el Centro de Formación de Adolescentes (Cefodea) atendió a 44 jóvenes en situación de vulnerabilidad, de los cuales 21 se graduaron, mientras que otros continuaron estudios de educación media.

Para adultos mayores, el Mides aseguró la atención de 89 residentes en hogares de cuidado en Bocas del Toro y la ciudad de Panamá, además de proyectos de remodelación y nuevas instalaciones para ampliar la cobertura de servicios.

Ayuda social

Como parte de la optimización de recursos y la mejora en la entrega de estos beneficios, se implementó la modalidad de Tarjeta Clave Social para 7,736 beneficiarios de 23 corregimientos de la comarca Ngäbe-Buglé y de la provincia de Veraguas, y se renovaron 15,279 tarjetas a nivel nacional, logrando procesos más ágiles y una significativa reducción de los costos operativos para el Estado.

Asimismo, se registraron 6,142 nuevas inclusiones en los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio de Senapan, con una inversión de $1,862,070, cumpliendo estrictamente los criterios de elegibilidad y fortaleciendo la transparencia en la asignación de los beneficios.

De manera complementaria, se actualizó el Registro Nacional de Beneficiarios en un 87% mediante el Formulario Único de Protección Social (FUPS), lo que permitió contar con información precisa, automatizar procesos y aprovechar los datos para una gestión más eficiente, asegurando que los recursos lleguen de manera oportuna y efectiva a quienes más lo requieren.

En materia de salud mental, se subrayó el fortalecimiento de la Línea 147 de apoyo emocional, servicio gratuito que funciona las 24 horas y que ha recibido más de 19,000 llamadas desde su relanzamiento en septiembre de 2024, además de ampliar su atención mediante la plataforma de WhatsApp.

Se informó en la Asamblea que, a través de la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales (Onass), el Mides financia 86 proyectos ejecutados por organizaciones sociales que benefician a unas 25,000 personas, mientras que programas comunitarios han impulsado proyectos productivos para mujeres en contextos urbanos, rurales e indígenas.

También recordó que el programa Padrino Empresario otorgó becas y acompañamiento a 629 estudiantes, y 949 voluntarios fueron capacitados para apoyar programas sociales en todo el país, mientras que el Centro de Orientación y Atención Integral (Coai) brindó asistencia a más de 23,000 personas a nivel nacional.

