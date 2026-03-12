Meduca iniciará plan nacional de supervisión educativa desde este lunes 16 de marzo

Según detalló, durante las visitas se desarrollarán espacios de diálogo y reflexión con docentes, directores y coordinadores académicos, con el objetivo de analizar las prácticas pedagógicas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer el trabajo colaborativo entre las escuelas.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) pondrá en marcha un plan nacional de supervisión educativa con el objetivo de fortalecer el trabajo pedagógico en los centros escolares y acompañar a docentes, directores y comunidades educativas durante el desarrollo del año escolar.

La directora de Educación Básica General del Meduca, Heydi Caballero, explicó que la iniciativa se denomina “Supervisión que inspira, educación que transforma” y contempla visitas colaborativas a las escuelas de todo el país, las cuales iniciarán este lunes 16 de marzo, comenzando por la región de Panamá Centro.

La funcionaria indicó que el programa busca consolidar un enfoque educativo centrado en el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes, promoviendo una formación integral que vaya más allá del conocimiento académico, y que cuenta con un eslogan motivacional denominado "Estudiar es la marca".

Según detalló, durante las visitas se desarrollarán espacios de diálogo y reflexión con docentes, directores y coordinadores académicos, con el objetivo de analizar las prácticas pedagógicas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer el trabajo colaborativo entre las escuelas.

El acompañamiento también permitirá evaluar cómo se planifica el aprendizaje en las aulas y qué estrategias se están aplicando para atender a estudiantes que puedan presentar rezago académico.

Caballero explicó que parte de la supervisión consiste en compartir buenas prácticas educativas entre docentes, destacando experiencias exitosas que puedan replicarse en otros salones de clases.

En ese sentido, señaló que muchas veces existen docentes que logran generar mayor conexión con sus estudiantes, lo que puede servir de referencia para fortalecer el trabajo pedagógico en toda la comunidad educativa.

“Las escuelas no son islas. Las escuelas forman una comunidad de aprendizaje”, destacó.

El proceso de supervisión también incluye acompañamiento a los directores de los centros educativos, quienes cumplen un rol clave en la gestión escolar y en la organización del trabajo docente.

Durante las visitas se revisarán aspectos como la planificación institucional, los planes de mejora, los procesos de autoevaluación y el clima escolar, con el fin de fortalecer la gestión educativa dentro de cada plantel.

Caballero explicó que el director debe actuar como un líder que articule el trabajo de docentes, estudiantes y familias, orientando las acciones del centro educativo hacia el aprendizaje y la formación integral de los alumnos.

El programa está diseñado para desarrollarse a lo largo de todo el año escolar, hasta abarcar la mayor cantidad posible de centros educativos en el país.

Además del componente pedagógico, el Meduca busca reforzar el enfoque humano de la educación, promoviendo valores, habilidades socioemocionales y un ambiente escolar positivo.

Tenemos que enfocarnos en humanizar la tarea educativa, que ese niño que estamos transformando en la parte humana aprenda de inteligencia emocional, porque afuera hay un mundo lleno de violencia”, expresó Caballero.

La iniciativa también pretende fortalecer la participación de docentes, padres de familia y comunidades educativas, con la meta de que las escuelas se conviertan en espacios donde los estudiantes se sientan motivados a aprender y desarrollarse.

De acuerdo con el Meduca, el plan forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la calidad educativa y consolidar comunidades de aprendizaje dentro de los centros escolares, promoviendo una educación que contribuya al desarrollo integral de los estudiantes.

