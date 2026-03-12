SPI refuerza seguridad en el Casco Antiguo con retenes y patrullajes preventivos

El Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibe a diario a miles de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que las autoridades consideran prioritario garantizar un entorno seguro.

El Servicio de Protección Institucional (SPI), anunció este jueves el inicio de la Operación Fortaleza III, un despliegue de seguridad focalizado en el área del Casco Antiguo de la capital.

La medida contempla la instalación de retenes, patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en distintos puntos estratégicos de la zona histórica.

A través de un comunicado oficial, el SPI informó que la operación busca incrementar la operatividad institucional en uno de los sectores de mayor importancia turística y patrimonial del país. El Casco Antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibe a diario a miles de visitantes nacionales y extranjeros, por lo que las autoridades consideran prioritario garantizar un entorno seguro.

Seguridad comunitaria y educativa en el foco

En paralelo, el Departamento de Seguridad Ciudadana del SPI mantiene acciones preventivas dentro de su área de responsabilidad. Entre ellas destacan los recorridos en centros educativos y la promoción de programas de vigilancia comunitaria, con el fin de fortalecer la convivencia pacífica y prevenir incidentes en las comunidades.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a colaborar con los agentes desplegados y a reportar cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales.