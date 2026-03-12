Tres proyectos por $17 millones buscan mejorar aceras y movilidad entre 5 de Mayo, Cinta Costera y la Avenida B

El plan también contempla un componente social, debido a la presencia de comercios y vendedores en el área. En ese sentido, el municipio prevé realizar un censo de los establecimientos ubicados en servidumbre pública para definir su situación dentro del proyecto.

La Alcaldía de Panamá avanza en la planificación de un proyecto de rehabilitación urbana en la avenida 3 de Noviembre, una intervención que busca mejorar el entorno peatonal y fortalecer la conexión entre el sistema de transporte público y puntos clave del centro de la ciudad.

El director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, David Tapia, explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de recuperación del área central, conocida como el "Plan del Centro", que contempla varias intervenciones destinadas a revitalizar sectores con alta movilidad de personas.

Según detalló, el proyecto en la avenida 3 de Noviembre está enfocado principalmente en aceras y espacios peatonales, con el objetivo de facilitar el desplazamiento entre la estación 5 de Mayo del Metro de Panamá, la zona paga del metrobús, la Cinta Costera, el Mercado del Marisco y el área del terraplén hasta la avenida B.

Nota relaconada: Alcaldía de Panamá inicia adecuación de fachadas de edificios en la Avenida Central

Tapia explicó que se trata de una intervención urbana que no modificará los carriles vehiculares. En cambio, se concentrará en mejorar las aceras, isletas, iluminación, arborización, paisajismo y seguridad vial, además de realizar movimientos de algunos postes eléctricos que actualmente interfieren con el paso de peatones.

“El proyecto del municipio no toca el espacio de los carriles. Es un proyecto que trabaja en las aceras, isletas, iluminación, arborización, paisajismo y seguridad vial con movimiento de algunos postes del tendido eléctrico”, señaló Tapia.

El plan también contempla un componente social, debido a la presencia de comercios y vendedores en el área. En ese sentido, el municipio prevé realizar un censo de los establecimientos ubicados en servidumbre pública para definir su situación dentro del proyecto.

Tapia indicó que la propuesta incluye kioscos formales que serían instalados en distintos puntos estratégicos, como isletas, aceras y espacios bajo los puentes vehiculares de la Cinta Costera, con el fin de ordenar la actividad comercial en la zona.

La intervención responde además al intenso flujo de personas que se moviliza diariamente por el sector. De acuerdo con el funcionario, la zona de 5 de Mayo y las áreas de transporte público cercanas movilizan alrededor de 25 mil personas al día, lo que evidencia la importancia de mejorar las condiciones urbanas y de seguridad para peatones.

También le puede interesar: Calle 50 y centro histórico de la capital: Municipio ejecutará proyectos por $25 millones

El proyecto de la avenida 3 de Noviembre forma parte de un paquete de tres intervenciones urbanas impulsadas por la Alcaldía de Panamá. Los otros proyectos contemplan mejoras en Plaza 5 de Mayo y la conexión de avenida B hasta avenida Balboa, así como trabajos en el sector comprendido entre Calle Estudiante y Calle I.

Cada iniciativa cuenta con presupuestos distintos. La intervención en Avenida 3 de Noviembre tiene un costo estimado de 7 millones de dólares, al igual que el proyecto de Plaza 5 de Mayo, mientras que la obra en Calle Estudiante se calcula en 3 millones de dólares.

En total, las tres intervenciones representan una inversión aproximada de 17 millones de dólares, que se ejecutarán mediante tres contratos y tres empresas diferentes, aunque se espera que las obras avancen de forma simultánea como parte de un plan integral.

Actualmente, los proyectos se encuentran en la fase de recepción de propuestas y procesos de licitación.

De acuerdo con Tapia, el municipio prevé recibir propuestas para Plaza 5 de Mayo el viernes 20 de marzo, mientras que las propuestas para las otras dos obras se presentarán la semana siguiente.

Posteriormente, se desarrollará el proceso de contratación, refrendos de la Contraloría, estudios técnicos, elaboración de planos, topografía y gestiones sociales con microempresarios, además de las aprobaciones correspondientes.

Debido a estos pasos administrativos y técnicos, las autoridades estiman que la ejecución de las obras podría iniciar aproximadamente en un año.

Además de estas intervenciones, el municipio mantiene proyectos paralelos en la zona que complementarán la revitalización urbana, entre ellos mejoras en instalaciones municipales como el edificio Juan Ramón Poll, ubicado frente a la estación del Metro, y el desarrollo de un proyecto en el terreno detrás del Museo Reina Torres de Araúz.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia para revitalizar el centro de la ciudad y recuperar población residente, mediante la mejora de espacios públicos y el fortalecimiento de la seguridad y el orden urbano.

Información de Fabio Caballero

Otras notas que puede leer: