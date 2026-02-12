Calle 50 y centro histórico de la ciudad: Municipio ejecutará proyectos por $25 millones

Los pliegos de cargos de estos proyectos fueron publicados en el sitio web de Panama Compra.

Panamá/Calle 50 es uno de los puntos de un ambicioso plan de renovación urbana que impulsa la Alcaldía de Panamá. En total, el municipio mantiene cuatro proyectos de transformación urbana, que abarcan desde el centro financiero hasta el corazón histórico de la ciudad a un costo total de $25 millones

En el caso de Calle 50, la intervención busca ampliar aceras, incorporar áreas verdes y sumar una ciclovía, sin reducir carriles vehiculares. El director de Planificación Urbana del Municipio de Panamá, David Tapia, explicó que ya se cuenta con un tramo modelo que ilustra cómo quedará la vía.

“Nosotros tuvimos la oportunidad que un restaurante nos donó un prototipo de lo que teníamos en mente hacer, lo que teníamos en planos y en renders, y aquí podemos ver cómo vamos a recuperar el espacio completo de la seguridad pública para darle entonces espacio a los peatones, al espacio de áreas verdes y creo que mejora un montón definitivamente la movilidad en la zona”, señaló.

El diseño contempla “más o menos 3 metros y medio, casi 4 de espacio libre para caminar y 1 metro y medio aproximadamente de espacio de infraestructura”, detalló Tapia, quien además subrayó que la intervención respetará los límites legales. “Legalmente la servidumbre de la calle 50 son 25 metros, esa es la línea que define el espacio público y privado”, precisó.

El proyecto, valorado en 8 millones de dólares, abarcará desde la intersección con la Avenida Federico Boyd hasta la Vía Brasil .

Tres proyectos más en el centro histórico

Pero Calle 50 es solo una pieza del plan. La Alcaldía de Panamá publicó tres actos públicos adicionales para proyectos de renovación urbana en sectores estratégicos, con una inversión conjunta que asciende a 17 millones de dólares.

Las iniciativas abarcan intervenciones en la Calle Estudiante, la Avenida 3 de Noviembre y la zona de 5 de Mayo, ubicadas en los corregimientos de Santa Ana y Calidonia. Según el municipio, estas obras buscan fortalecer el entorno urbano y dinamizar la actividad económica en áreas emblemáticas del centro de la ciudad.

Calle Estudiante: $3 millones

El primer proyecto corresponde a la renovación urbana de la Calle Estudiante y su zona de influencia en Santa Ana, con un monto de referencia de 3 millones de dólares.

El acto fue publicado el 4 de febrero en horas de la tarde. La presentación de propuestas está prevista para el 2 de marzo hasta las 10:00 a.m., y la apertura se realizará ese mismo día a las 10:01 a.m.

Avenida 3 de Noviembre y Cinta Costera: $7 millones

También se publicó el acto para la renovación urbana de la zona de la Avenida 3 de Noviembre / Cinta Costera y su área de influencia, con un precio de referencia de 7 millones de dólares.

La recepción de propuestas será el 3 de marzo de 2026 hasta las 10:00 a.m., y la apertura a las 10:01 a.m.

De acuerdo con el pliego, “la renovación de la Avenida 3 de Noviembre busca recuperar su valor como vía estratégica dentro de la Ciudad de Panamá, mejorando la movilidad peatonal y vehicular, así como la calidad del espacio público”. El documento destaca que, al conectar puntos clave como la Plaza 5 de Mayo, los mercados, el Barrio Chino y el Casco Antiguo, la intervención fortalecerá su rol como eje histórico, comercial y turístico.

Zona 5 de Mayo: otros $7 millones

El tercer acto corresponde a la renovación urbana de la zona de 5 de Mayo y su área de influencia, también en Santa Ana y Calidonia, con un precio de referencia de 7 millones de dólares.

Publicado el 3 de febrero, establece como fecha límite para presentar propuestas el 4 de marzo de 2026 a las 10:00 a.m., con apertura a las 10:01 a.m.

Según el documento oficial, la renovación busca mejorar la movilidad peatonal y vehicular y elevar la calidad del espacio público, reforzando el papel de la zona como eje histórico, comercial y turístico. Asimismo, apunta a crear un entorno más accesible, seguro y agradable para residentes y visitantes, en línea con la meta municipal de construir una ciudad más inclusiva y sostenible.

De adjudicarse, estos proyectos tendrían vigencia hasta 2028, consolidando una de las apuestas urbanas más amplias de la actual administración municipal.

Con información de Nicanor Alvarado.