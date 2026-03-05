Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Medio Oriente

El presidente recordó que el gobierno ya enfrentó “desorden” en episodios anteriores de subsidio y señaló que Panamá deberá asumir el costo del combustible.

Ciudad de Panamá, Panamá/En su conferencia semanal de este jueves 5 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, abordó la situación del combustible y confirmó que el gobierno no prevé otorgar subsidios para enfrentar la actual crisis energética.

“La crisis es muy, muy peligrosa y muy delicada… pero si es así, se va a tener que afrontar. No visualizo subsidio por parte del gobierno, lo anticipo. No estamos para eso y pasará la crisis y se resolverá el precio como establezca el mercado en su oferta y demanda”, expresó el mandatario.

El presidente recordó que el gobierno ya enfrentó “desorden” en episodios anteriores de subsidio y señaló que Panamá deberá asumir el costo del combustible: “Panamá va a pagar el precio que haya que pagar… lo lamento… pero esa crisis no toca a Panamá en sus orígenes y, gracias a Dios, está muy focalizada”.

Mulino añadió que, aunque la situación podría tener algún impacto indirecto, no considera que sea negativo para la operación del canal de Panamá. Además, mencionó que algunas rutas podrían redireccionarse a Panamá, lo que representaría una oportunidad logística. “Quizás la industria del gas pueda buscar alternativas en los buques que transitan con LNG en Panamá. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá”.

Finalmente, el presidente concluyó que, por ahora, el gobierno no tiene medidas adicionales para anunciar respecto al combustible.

La Secretaría de Energía anunció ayer los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 6 de marzo. La entidad habla de impacto limitado por conflicto en Medio Oriente, sin descartar que efectos más fuertes puedan sentirse en los próximos ciclos.

