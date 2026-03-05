Presidente Mulino sobre el problema del agua: 'Entiendo el clamor, pero la solución llevará tiempo'

El presidente también informó que el Ministerio de Salud ha señalado dónde el agua es potable y dónde no, mientras que se trabaja para equilibrar el caudal de los ríos durante la estación seca y evitar contaminación en las tuberías.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante su conferencia de prensa este jueves 5 de marzo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la situación del suministro de agua en el país, destacando que los problemas actuales son el resultado de “décadas y décadas de falta de organización” y de la contaminación de ríos fundamentales que abastecen diversas regiones.

El mandatario reconoció la frustración de la población y afirmó: “Entiendo perfectamente el clamor exigiendo agua. Eso es completamente natural; a lo mejor yo haría exactamente lo mismo en esas condiciones. Pero quiero decirles a toda la población panameña que estamos resolviendo este problema en función de lo que se puede hacer”.

Mulino recordó la crisis de Azuero y señaló que los avances en la región de Las Tablas han sido más significativos, aunque “es difícil cumplir de hoy para mañana”. Detalló que se están realizando inversiones multimillonarias, incluyendo la modernización de la planta potabilizadora Roberto Reyna en Chitré y un proyecto de 1.5 millones de dólares en la región de Los Santos, pero aclaró que estas obras requieren tiempo para estar operativas.

El presidente también informó que el Ministerio de Salud ha señalado dónde el agua es potable y dónde no, mientras que se trabaja para equilibrar el caudal de los ríos durante la estación seca y evitar contaminación en las tuberías.

Finalmente, Mulino hizo un llamado a la paciencia y a la responsabilidad ciudadana: “Aquellos que se paran con megáfono en mano a exigir el agua tienen derecho a protestar, pero cerrar calles no va a producir la solución de hoy para mañana. Les pido comprensión porque seguimos trabajando y los pozos como paliativo se continúan desarrollando”.

