Luis Santanach es designado como director encargado del Idaan tras renuncia de Rutilio Villarreal

El presidente José Raúl Mulino anunció que Luis Santanach asumirá como director encargado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras la renuncia de Rutilio Villarreal, la cual se dio a conocer este miércoles 4 de marzo.

Durante su conferencia de prensa semanal, el mandatario informó que Santanach, quien actualmente se desempeñaba como subdirector ejecutivo de la entidad, quedará al frente de la institución de manera interina mientras se define la designación oficial para la dirección del Idaan. Santanach cuenta con amplia experiencia en el área, especialmente en el manejo de plantas potabilizadoras, conocimiento que adquirió durante su trayectoria profesional en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La salida de Villarreal ocurre en medio de retos persistentes en el sistema de abastecimiento de agua potable en distintas regiones del país, específicamente en la región de Azuero, que ya cumple casi un año sin agua potable por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná.

En este contexto, el mandatario anunció que prontamente se designará a una figura en el Ejecutivo que servirá de enlace para supervisar y coordinar todas las acciones que se desarrollan en el Idaan.

El mandatario explicó que, conforme al procedimiento establecido, la Junta Directiva del Idaan deberá iniciar el proceso para escoger al nuevo director, quien posteriormente deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional.

"No lo nombro yo directamente", aclaró.

Mulino reconoció que los problemas en el suministro de agua potable responden a décadas de falta de planificación y organización, agravadas por el crecimiento poblacional. “Esta situación es verdaderamente preocupante y son producto, todas, de décadas y décadas de falta de organización, maquillar o esconder los programas y la falta de programación con respecto al crecimiento poblacional”, afirmó.

El mandatario indicó que el Gobierno trabaja en diferentes proyectos para enfrentar la crisis del agua, entre ellos inversiones en plantas potabilizadoras y la apertura e interconexión de pozos como medidas paliativas, especialmente en regiones como Azuero, donde persisten dificultades en el abastecimiento. También pidió comprensión a la población, al señalar que las soluciones estructurales requieren tiempo y no pueden ejecutarse de manera inmediata.

"No es fácil, y créanme, yo entiendo perfectamente que haya un clamor exigiendo agua. Eso es completamente natural; a lo mejor yo haría exactamente lo mismo en esas condiciones. Pero quiero decirle a toda esa población panameña que estamos resolviendo, a lo mejor algunos dirán 'viene con el mismo cuento', pues no es el mismo cuento, estamos resolviendo en función de lo que se puede hacer", indicó.

Protestas

Aunque dijo entender el malestar ciudadano por la falta de agua en algunas regiones del país y las protestas que se han registrado por esta situación, cuestionó que algunos sectores inciten a estas acciones sin considerar la complejidad del problema.

“Aquellos que se paran con megáfono en mano a exigir el agua no tienen la más remota idea, o a lo mejor sí la tienen, pero es agradable con un megáfono hablar tonterías e incitar a una comunidad mínima a que proteste, tienen todo el derecho a protestar. Pero yo creo que no se debe utilizar esto como incentivo para encender ánimos que ya de por sí y con justificada razón están encendidos", criticó.

El mandatario indicó que, aunque comprende el reclamo de la población, protestar o cerrar calles no generará una solución inmediata al problema, ya que las obras necesarias para mejorar el abastecimiento requieren inversiones y tiempo para ejecutarse.

Según explicó, el Gobierno trabaja en proyectos de infraestructura y en medidas temporales como la perforación e interconexión de pozos, además de inversiones en plantas potabilizadoras, entre ellas la planta Roberto Reyna, con el objetivo de mejorar gradualmente el suministro de agua en esta región del país.