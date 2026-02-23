Crisis de agua en Azuero afecta economía, salud y genera protestas ciudadanas

Tanto en Pedasí como en Chitré, la demanda es la misma: una solución efectiva y sostenible. La población insiste en que el acceso al agua potable no puede seguir siendo una incertidumbre.

En el distrito turístico de Pedasí, en la provincia de Los Santos, la escasez de agua potable vuelve a colocarse en el centro de las preocupaciones ciudadanas. Residentes y comerciantes aseguran que la falta del suministro no solo afecta la rutina diaria de los hogares, sino que también está generando pérdidas económicas y riesgos para la salud.

La situación, explican, no es nueva. Sin embargo, en las últimas semanas el problema se habría intensificado, provocando mayor malestar entre la población. Hoteles, restaurantes y pequeños negocios vinculados al turismo reportan dificultades para operar con normalidad, mientras que las familias deben ingeniárselas para almacenar agua o adquirirla a través de cisternas.

"Los hoteleros siempre terminan ingeniándoselas, muchos han construido sus propios pozos, otros terminan comprando agua pero no dejan de brindar el servicio y por eso este motor económico que es el turismo se sigue moviendo en Pedasí. Los restaurantes tienen que comprar agua para poder seguir operando", indicó Víctor Herrera, alcalde de Pedasí.

Moradores manifiestan que la incertidumbre y la prolongación del problema han agotado la paciencia colectiva, señalando que el acceso al agua potable es un derecho básico y reiteran que su ausencia impacta directamente en la higiene, la prevención de enfermedades y la calidad de vida.

Por su parte, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha reconocido que se trata de una situación compleja. La entidad indicó que se analizan alternativas tanto a corto como a largo plazo para mejorar el suministro en el distrito, aunque no se ha precisado una fecha concreta para una solución definitiva.

"Esta por terminar el análisis en cuanto a la exhaladora que parece que será la solución al tema. Es fácil hablar de exhaladora en un reel o un TikTok, pero hablar de exhaladora significa impactos ambientales que hay que tener en cuenta, en donde Pedasí y toda esa costa, su atractivo turístico es justamente el medio ambiente", detalló Rutilio Villarreal, director del Idaan.

Mientras tanto, en la provincia de Herrera, un pequeño grupo de residentes de Chitré afectados por la falta de agua se manifestó pacíficamente este mediodía en las inmediaciones de las oficinas regionales del Idaan.

Los protestantes señalaron que llevan varios días sin el servicio y exigieron respuestas claras por parte de la institución.

"Pasó carnavales y aun así sigue el problema del agua; no tenemos certeza por parte del Idaan y no hay un pueblo que exija que el servicio del agua en todo el distrito", afirmó un ciudadano.

Tanto en Pedasí como en Chitré, la demanda es la misma: una solución efectiva y sostenible. La población insiste en que el acceso al agua potable no puede seguir siendo una incertidumbre, especialmente en regiones donde el turismo y la vida comunitaria dependen directamente de este recurso esencial.

Con información de Eduardo Vega