Embajador de EEUU en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respalda transición en operación de puertos

Tras la decisión de la Corte Suprema, el gobierno panameño implementó contratos transitorios con APM Terminals Panamá S.A. para Balboa y TIL Panamá S.A. para Cristóbal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, se pronunció este lunes 23 de febrero sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de ley que otorgaba a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Durante sus declaraciones, Marino Cabrera enfatizó el respeto de su país por el estado de derecho en Panamá y la autonomía del sistema judicial: “Este es un estado de derechos, esto fue una decisión de la Corte de Panamá y nosotros, por nuestra parte, pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá y de nuevo para el gobierno”.

El diplomático agregó que los operadores anteriores [PPC] no estaban cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades, y destacó que Estados Unidos respalda al pueblo panameño en su derecho a que su sistema judicial actúe de manera independiente. “Obviamente eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo, ya hemos puesto un comunicado varias veces, pero por nuestro lado respaldamos al pueblo de Panamá y su derecho de que su sistema judicial haga sus propias decisiones, como han hecho en este caso”.

Tras la decisión, el gobierno panameño implementó contratos transitorios con APM Terminals Panamá S.A. para Balboa y TIL Panamá S.A. para Cristóbal, asegurando la continuidad operativa y la estabilidad laboral de más de 7.000 trabajadores portuarios.

Las declaraciones del embajador estadounidense coinciden con la postura del Ejecutivo panameño, que busca garantizar "la transparencia y eficiencia" en la operación portuaria mientras se prepara un proceso competitivo para las futuras concesiones en ambos puertos.

Puedes leer: