Mulino anuncia próxima etapa de licitación 'abierta y transparente' de puertos Balboa y Cristóbal

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de quedar en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato que otorgó a Panama Ports Company la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, en un discurso a la nación, anunció hoy medidas para asegurar la operación ininterrumpida de estas instalaciones estratégicas para la economía nacional.

El mandatario explicó que, mediante un decreto de ocupación, el Estado garantiza la utilización de los puertos respetando la propiedad de los bienes, aclarando que esta medida no constituye una expropiación. “Se trata de proteger los intereses nacionales y mantener la operación portuaria, fundamental para el comercio mundial”, subrayó.

En este contexto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) asumió formalmente la administración de los puertos y presentó los contratos de operadores transitorios ante el Consejo de Gabinete Extraordinario. Los contratos aprobados fueron:

APM Terminals Panamá S.A. , subsidiaria del grupo MERS, para el Puerto de Balboa.

, subsidiaria del grupo MERS, para el Puerto de Balboa. TIL Panamá S.A., subsidiaria de Mediterranean Shipping Company (MSC), para el puerto de Cristóbal.

El contrato de APMT Panamá S.A. es por 18 meses para la operación, mantenimiento y administración del puerto Balboa y un monto de veintiséis millones cien mil dólares ($26,100,000.00).

Mientras que el contrato transitorio de TIL Panamá S.A. para operar el puerto de Cristóbal, en el Atlántico, por 18 meses es por un monto de quince millones ochocientos mil dólares ($15,800,000.00).

Mulino destacó que la selección de estas dos grandes navieras internacionales refleja la confianza global en Panamá y permitirá recuperar la imagen y estatus del país en el comercio mundial.

El presidente enfatizó la preparación del gobierno frente a esta situación compleja, asegurando que se trabajó con anticipación, con expertos y equipos legales, financieros y portuarios, para proteger los empleos de más de 7,000 trabajadores y garantizar la estabilidad de proveedores y clientes.

Asimismo, anunció que la próxima etapa será la apertura de un proceso competitivo y transparente para las nuevas concesiones portuarias en ambos puertos, “con la convicción patriótica de que los intereses de Panamá estarán siempre por encima de cualquier otro interés”.

Mulino cerró su mensaje resaltando que las acciones del gobierno cumplen con la ley y buscan proteger el patrimonio y los recursos del país, sin afectar a ninguna persona o entidad.

Al caer la tarde de este lunes, el Gobierno publicó en Gaceta Oficial los contratos para la operación temporal de ambos puertos.

