El Cucuá vuelve a San Miguel Centro con danzas, artesanía y tradiciones

El Festival Nacional del Cucuá busca así preservar una tradición ancestral y generar oportunidades económicas para las familias de San Miguel Centro, consolidándose como una de las celebraciones culturales más representativas de la región.

La comunidad de San Miguel Centro celebra el 18° Festival Nacional del Cucúa, una actividad cultural que reúne danzas, artesanías y competencias tradicionales que resaltan la identidad campesina del área norte de la provincia de Coclé.

El evento gira en torno al cucuá, una tradición que utiliza la corteza de un árbol del mismo nombre para confeccionar los trajes de los danzantes y diversas artesanías que representan a la comunidad.

Según explicó Rommel Ovalle, esta celebración tiene un fuerte valor cultural y espiritual.

“El festival del Cucuá está relacionado con la corteza del árbol, que es el material con el que se confeccionan las vestimentas de los danzantes y las artesanías. Sin ese material no se pueden realizar estas actividades”, señaló.

Ovalle explicó que la tradición también mezcla elementos culturales indígenas y religiosos, vinculados a celebraciones como Corpus Christi, además de símbolos de la naturaleza como animales, la luna y las estrellas presentes en los trajes.

Te puede interesar: Denuncian vertedero ilegal que afecta humedales en Panamá Viejo

Tradiciones y habilidades campesinas

Durante el festival se desarrollan diversas actividades que resaltan la vida rural y las habilidades tradicionales del campesino. Entre ellas destacan concursos de extracción de la corteza del árbol cucuá, competencia de ranchos, pelar arroz, pelar coco, rajar leña y sacar jugo de caña, además de presentaciones folclóricas.

La princesa del festival, María Ángela Rodríguez, explicó que estas actividades buscan mantener vivas las costumbres de la región.

“Todo esto representa a la gente campesina del área norte y las tradiciones de nuestra comunidad”, indicó.

Artesanía y economía local

El festival también se convierte en una vitrina para los artesanos locales, quienes elaboran productos utilizando la corteza del cucuá y otros materiales tradicionales.

La artesana María Ángela Rodríguez explicó que con este material se confeccionan vestidos para los danzantes, muñecos, monederos, ganchos, vinchas y recordatorios, además de figuras del tradicional diablo Cucuá.

Por su parte, el artesano Hernán Rodríguez destacó que el evento permite a los emprendedores promocionar y vender sus productos, además de generar nuevos pedidos de clientes.

“Esto es muy bueno para nosotros porque tenemos mucho contacto con la gente. A veces no tenemos el producto que buscan, pero hacen sus pedidos”, comentó.

Además de la oferta cultural y artesanal, los visitantes también pueden disfrutar del entorno natural del área, paseos y actividades comunitarias, que forman parte del atractivo turístico del festival.

El Festival Nacional del Cucuá busca así preservar una tradición ancestral y generar oportunidades económicas para las familias de San Miguel Centro, consolidándose como una de las celebraciones culturales más representativas de la región.

Información de Nathali Neyes