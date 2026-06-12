Condenan a 50 años de prisión a los 12 autores de la masacre en La Joyita

El hecho guarda relación con un violento incidente suscitado el 17 de diciembre de 2019 en horas de la tarde en el Centro Penitenciario La Joyita, específicamente en el Pabellón 14.

Ciudad de Panamá/El Tribunal de Juicio Oral emitió la pena máxima de 50 años de prisión para 12 autores de los delitos de homicidio doloso agravado, ejecutados en perjuicio de 13 personas, y por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa, en detrimento de 11 personas más, en el centro penitenciario La Joyita, hecho ocurrido en el 2019.

Un jurado de conciencia declaró, el pasado 29 de mayo, culpables a 12 ciudadanos; el veredicto fue alcanzado luego de tres semanas continuas de juicio.

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La masacre del Pabellón 14

Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2019, en horas de la tarde, cuando los acusados arremetieron contra un grupo de internos recluidos en el Pabellón 14 de La Joyita. Según el expediente, los agresores utilizaron armas de fuego y armas punzocortantes para atacar a las víctimas, quienes se disponían a salir del pabellón en ese momento.

El ataque causó la muerte de 13 reclusos y dejó heridas a decenas de personas más, de las cuales 11 fueron incluidas en los cargos como víctimas de tentativa de homicidio.

Los 12 condenados fueron declarados culpables en calidad de autores directos de los hechos, según estableció el Jurado de Conciencia tras evaluar las pruebas presentadas durante el proceso.