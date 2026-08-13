TVN Media y ADEN Business School firman acuerdo para acceder a programas de estudio superior

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fortalecer las competencias de su equipo e impulsar la formación continua, los colaboradores de TVN Media y sus familias cuentan ahora con una oportunidad clave para su crecimiento personal y profesional. Mediante un acuerdo firmado con ADEN Business School, el personal del grupo de medios tendrá acceso a programas de estudio superior y especializaciones adaptadas a las exigencias actuales del mercado laboral.

Durante la presentación del convenio, el director ejecutivo de ADEN Business School, Nahuel Laureiro, destacó el interés que generan las temáticas tecnológicas y las facilidades que ofrecerá la institución a la plantilla de la empresa periodística.

"Es una realidad que la inteligencia artificial es uno de los productos más solicitados. En el convenio lo que hacemos es otorgarle a todos los empleados de TVN y los hijos de los empleados de TVN la posibilidad de poder tener una licenciatura, un programa especializado o todo lo que es un posgrado con nosotros, con unas becas especiales que van acorde a la necesidad de cada uno", detalló Laureiro.

Por su parte, desde la dirección de Recursos Humanos de TVN Media, María Guadalupe Guillén resaltó el impacto que este tipo de iniciativas tiene no solo dentro de la organización, sino también en la industria y en el país.

"Permite darles herramientas que ayudan a su desarrollo, que no solamente impacta su trabajo en TVN, sino que impacta en ellos como profesionales en esta empresa, en este país y sobre todo para esta industria. Y además, nos ayuda de esta manera a seguir construyendo un mejor Panamá con gente mejor capacitada, con herramientas que les permiten enfrentar los desafíos", señaló Guillén.

Con este tipo de acuerdos, se busca responder a la constante transformación del sector de los medios y la tecnología, facilitando alternativas accesibles de educación ejecutiva y desarrollo profesional para los trabajadores y sus núcleos familiares.