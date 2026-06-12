En Colón, capturan a adolescente presuntamente vinculado al asesinato de estudiante

El crimen se registró en las multis de Nueva Providencia , donde perdió la vida el menor de 15 años, un hecho que causó consternación entre familiares, amigos y la comunidad educativa.

Colón/Tras varias semanas de investigaciones y más de diez diligencias de allanamiento, las autoridades lograron la aprehensión de un adolescente de 17 años, señalado por su presunta vinculación con el homicidio de un estudiante de 15 años del Colegio Secundario de Gatuncillo, ocurrido el pasado 7 de mayo en la provincia de Colón.

La captura fue realizada mediante acciones coordinadas entre la Fiscalía de Adolescentes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, luego de una serie de operativos desarrollados en busca del sospechoso.

El crimen se registró en las multis de Nueva Providencia, donde perdió la vida el menor de 15 años, un hecho que causó consternación entre familiares, amigos y la comunidad educativa.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se produjo durante las primeras horas de este viernes, tras intensificar las diligencias de búsqueda.

Realizamos más de 10 diligencias de allanamiento en búsqueda de este adolescente que mantenía este oficio contra la vida e integridad personal, pero el día de hoy se dio la captura mediante acciones operativas y ya va a ser puesto a órdenes de las autoridades competentes”, indicó el jefe de la zonal policial , Hermógenes Argüelles.

Las autoridades detallaron que el joven de 17 años será presentado en las próximas horas ante las instancias correspondientes para iniciar el proceso judicial por su presunta relación con el homicidio.

La investigación se mantiene abierta, mientras las autoridades continúan recabando elementos para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen que acabó con la vida del estudiante colonense.

Con información de Néstor Delgado.