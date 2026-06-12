Rector interino de la Unachi solicita auditoría forense y advierte sobre crisis financiera

El rector interino González alertó sobre la delicada situación financiera que enfrenta la institución.

Chiriquí/El rector interino Pedro González pidió una auditoría forense a la gestión financiera de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) entre 2024 y 2026; además, advirtió que la universidad enfrenta una situación presupuestaria crítica que podría afectar el pago de salarios a partir de julio.

La petición busca revisar el uso de los recursos financieros de la universidad, que fueron fiscalizados y refrendados por la Contraloría General de la República durante ese período.

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Según González, la auditoría permitirá esclarecer las denuncias existentes, verificar la veracidad de las acusaciones, identificar posibles debilidades, detectar áreas de mejora en los procesos internos y establecer medidas correctivas para prevenir irregularidades.

Podemos limpiar el nombre de nuestra universidad y, como dijo el expresidente, no paguemos justos por pecadores"

Durante sus declaraciones, también alertó sobre la delicada situación financiera que enfrenta la institución. Indicó que la universidad opera actualmente con un presupuesto de aproximadamente 72 millones de dólares, de los cuales cerca de $60 millones se destinan al pago de salarios de docentes y personal administrativo.

Advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la universidad solo tendría capacidad presupuestaria para operar hasta el mes de junio, por lo que no existirían fondos suficientes para garantizar el pago de la planilla a partir de julio de este año.

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Ante este escenario, el rector González anunció que solicitará reuniones con autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de gestionar los recursos necesarios que permitan devolver la estabilidad financiera a la institución.

Además, señaló que la sede regional de la Contraloría en David no estaría recibiendo las solicitudes presentadas por la universidad, situación que, según dijo, desconocen por qué está ocurriendo. La situación ha generado preocupación dentro de la administración universitaria en medio de la crisis presupuestaria que atraviesa la institución.