Aprehenden a 11 personas durante operativo contra minería ilegal en San Martín

Los ciudadanos fueron ubicados en dos campamentos improvisados que presuntamente estaban relacionados con actividades de minería ilegal.

La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público, llevó a cabo un operativo en el sector de La Bonga, en Mamoni Arriba, corregimiento de San Martín, donde fueron aprehendidas 11 personas, entre ellas un menor de edad.

Los ciudadanos fueron ubicados en dos campamentos improvisados que presuntamente estaban relacionados con actividades de minería ilegal. Durante la intervención, las autoridades decomisaron cuatro armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos, dos envoltorios con presunta sustancia ilícita y pesas digitales.

Tras la verificación de los aprehendidos mediante el sistema de consulta ciudadana, se detectó que dos de los individuos mantenían oficios de captura por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio. Uno de estos casos estaría relacionado con un hecho ocurrido el 8 de julio de 2025.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer los posibles delitos asociados a estas actividades.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá las acciones operativas en coordinación con las entidades competentes, con el objetivo de combatir los delitos ambientales, proteger los recursos naturales y reforzar la seguridad en las comunidades.