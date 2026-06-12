Policía recupera 189 vehículos robados; conductores de plataformas, entre las nuevas víctimas

Panamá/La Policía Nacional ha recuperado 189 vehículos que habían sido reportados por robo y hurto, mientras que 89 personas han sido aprehendidas y puestas a órdenes del Ministerio Público por su presunta vinculación con estos delitos.

Las cifras fueron dadas a conocer por Aramis Hassan, jefe de Robo y Hurto de Autos de la Policía Nacional, quien destacó que los automóviles recuperados ya han sido devueltos a las víctimas.

Tenemos 189 vehículos recuperados. Estos vehículos ya fueron recuperados y entregados a sus víctimas, que fueron víctimas de robo y hurto de autos. Al igual que tenemos como resultado la aprehensión de 89 personas que fueron puestas a órdenes del Ministerio Público”, explicó.

El funcionario indicó que estos resultados son producto de las investigaciones y de las acciones operativas desarrolladas por la entidad para combatir este tipo de delitos.

Uno de los casos más recientes ocurrió entre Monte Oscuro y El Chorrillo, donde las autoridades capturaron a tres personas que se desplazaban en un vehículo robado.

Según Hassan, el hecho se inició cuando un conductor de plataforma digital acudió a prestar un servicio solicitado a través de una aplicación y terminó siendo víctima de los delincuentes.

El día de ayer la Policía Nacional realiza la aprehensión de tres ciudadanos que se mantenían en posesión de un vehículo robado. Este hecho se dio como inicio en el área de Monte Oscuro y finaliza con la recuperación del vehículo y la aprehensión en el área de El Chorrillo”, detalló.

El funcionario explicó que la rápida notificación a las autoridades fue clave para el éxito del operativo.

“El éxito de esa recuperación y de esas aprehensiones se debe a que inmediatamente se pusieron las alertas a la Policía Nacional. La Policía Nacional logra realizar las acciones operativas y se da con la aprehensión de estas personas”, manifestó.

Las autoridades advirtieron que los conductores de plataformas digitales se están convirtiendo en uno de los blancos utilizados por las bandas dedicadas al robo de vehículos, por lo que reiteraron el llamado a reportar cualquier situación sospechosa y a comunicar de inmediato cualquier incidente para facilitar una reacción oportuna.

La Policía Nacional mantiene operativos e investigaciones para frenar estos delitos y devolver los vehículos sustraídos a sus propietarios.

Con información de Hellen Concepción.