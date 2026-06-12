Entrega de Cepanim arranca el 15 de junio: MEF aclara que solo debe acudir a la entrega si recibió una cita y hora

Para las provincias, la entrega se realizará en las sedes regionales del MEF, mientras que en Panamá Oeste el punto habilitado será La Feria de La Chorrera.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) iniciará el próximo 15 de junio la entrega del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) en la ciudad de Panamá, mientras que en el resto de las provincias el proceso comenzará a partir del 22 de junio.

Así lo informó Carmen Jaén, directora de Coordinación y coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega de Cepadem y Cepanim del MEF, durante una entrevista en Noticias AM, donde explicó que la jornada de entrega en la capital se desarrollará en Megapolis Panamá, antiguo Multicentro, piso 4, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La funcionaria indicó que inicialmente se atenderá a los beneficiarios vivos y posteriormente a los beneficiarios de personas fallecidas. Para este proceso se habilitarán alrededor de 30 mesas de atención y se estima recibir unas 1,000 personas diariamente.

Actualmente existen 285 mil personas registradas dentro del sistema y el ministerio mantiene el proceso de validación de documentos para confirmar la condición de beneficiario antes de proceder con la impresión de los certificados.

¿Cómo saber si está citado a partir del lunes 15 de junio?

Jaén explicó que cuando el estatus de una solicitud aparece como “progreso” en la plataforma del MEF, significa que el certificado ya fue enviado a impresión.

“Cuando está en progreso, es porque va a imprimir y pronto va a recibir cita para que se le entregue”, señaló.

Posteriormente, el beneficiario recibirá un correo electrónico con la fecha y hora asignadas para retirar su certificado. Además, la información también podrá verificarse en la sección “Mis Solicitudes” dentro de la plataforma digital.

La funcionaria insistió en que únicamente deben acudir quienes hayan recibido una citación formal.

“Es importante que las personas que no han sido citadas, lo recomendable es que no asistan al lugar”, advirtió.

Asimismo, reiteró que quienes aún no observan cambios en el estado de su solicitud no deben preocuparse, ya que esto no significa que quedarán excluidos del beneficio. La logística de entrega mediante citas busca garantizar que los certificados correspondientes se encuentren disponibles en el lugar al momento de la atención.

“Si no ha recibido el correo, no vaya”, subrayó.

Para las provincias, la entrega se realizará en las sedes regionales del MEF, mientras que en Panamá Oeste el punto habilitado será La Feria de La Chorrera.

Las personas que son citadas, por favor, cumplir con su horario para no dilatar el proceso que tenemos de cita por hora, y paciencia, que todos van a recibir su certificado”, manifestó.

¿Cómo cobrar el certificado?

Los beneficiarios podrán negociar el certificado en el Banco Nacional y en otros establecimientos comerciales legalmente establecidos en el país. También tendrán la opción de conservarlo hasta el año 2029 para cobrar el beneficio completo.

Según explicó Jaén, cualquier comercio debidamente establecido podrá participar en este proceso.

Procedimiento en caso de fallecimiento del beneficiario

La funcionaria detalló que cuando un beneficiario vivo inicia el trámite, pero fallece antes de recibir el certificado, los sobrevivientes deberán comenzar un nuevo proceso.

En estos casos, el cónyuge o los hijos deberán presentar el certificado de defunción e iniciar nuevamente la solicitud para poder acceder al beneficio correspondiente.

Respecto a los casos donde existan varios hijos beneficiarios, recomendó que los familiares lleguen a un acuerdo previo.

Si todos completan el formulario, todos deberán participar posteriormente en el cobro del beneficio. En cambio, si acuerdan que una sola persona realice el trámite, será esta quien reciba el certificado para posteriormente distribuir los fondos según lo convenido entre los familiares.

Cobro de Cepadem

Jaén recordó que el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) no expira y todavía existen más de 45 mil personas que no lo han cobrado.

Las personas interesadas pueden verificar su condición y completar el formulario correspondiente a través del portal del MEF para recibir su certificado.

El monto total destinado para la entrega de los beneficios de Cepanim asciende a 250 millones de dólares a nivel nacional.

¿Qué es el Cepanim?

Se trata de un pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, a los servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante ese periodo.

El pago fue ordenado tras la sanción de Ley 506 del 15 de enero de 2026. Se tiene previsto que los pagos inicien a partir de junio de 2026 . Con estos certificados, se salda una deuda histórica reconocida legalmente, que estuvo pendiente por más de cuatro décadas, con trabajadores del sector público y privado, cuyos orígenes se remontan a hace más de 50 años.

Estos certificados tienen valor económico real, son transferibles, no pagan impuestos y no pueden ser embargados.

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