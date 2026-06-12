EN VIVO Mundial 2026| Estados Unidos vs Paraguay: partido del Grupo D

Estados Unidos/La espera ha terminado para el coanfitrión del certamen. La selección masculina de Estados Unidos inicia su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Paraguay en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en un partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Actualidad de los Equipos

Estados Unidos

El conjunto de las "Barras y Estrellas", bajo la dirección técnica de Mauricio Pochettino, llega a su cita mundialista con altas expectativas al jugar en territorio local. El estratega argentino cuenta con plantel completo y sin problemas médicos de última hora para diseñar su once inicial, comandado en el ataque por figuras de proyección europea como Christian Pulisic. El equipo norteamericano busca asegurar tres puntos esenciales considerando que el sector se perfila sumamente disputado.

Paraguay

Por su parte, la "Albirroja" de Gustavo Alfaro afronta este estreno con la ilusión de dar la sorpresa, fundamentada en su sólida base titular que incluye al mediocampista Andrés Cubas y a su referente ofensivo Miguel Almirón. No obstante, el cuadro sudamericano sufrió un revés sensible antes del torneo: su atacante principal, Julio Enciso, quedó descartado para este partido inicial debido a una lesión en el muslo sufrida durante el último amistoso de preparación contra Nicaragua. En su ausencia, el volante Diego Gómez está llamado a tomar un rol protagónico en la generación de juego.

Historial Reciente

El antecedente más fresco entre ambas escuadras data del 15 de noviembre de 2025, en un partido amistoso de alta intensidad que concluyó con victoria 2-1 a favor de Estados Unidos gracias a las anotaciones de Gio Reyna y Folarin Balogun, mientras que Álex Arce descontó para la representación paraguaya. Ambos combinados nacionales buscarán dar el primer golpe en un reñido Grupo D que también comparten con las selecciones de Turquía y Australia.