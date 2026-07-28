Ganaderos de Chiriquí piden justicia tras homicidio de productor en el distrito de Bugaba

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Capítulo de Chiriquí, emitió un pronunciamiento en el que lamentó "profundamente" el asesinato del ganadero chiricano Pedro Araúz, productor del área occidental de la provincia, específicamente del distrito de Bugaba.

El gremio calificó el hecho como "lamentable e inesperado" y describió a Araúz como un hombre reconocido por su espíritu de laboriosidad, conciencia cívica, y por ser "esposo y padre ejemplar". Según Anagan, el productor deja un legado construido a través de un "esfuerzo tenaz y honrado" que sirve de ejemplo para quienes trabajan la tierra.

Su vocero manifestó que la situación es de gran preocupación porque antes se enfrentaban al hurto pecuario, pero lo que ha sucedido ahora es mucho más alarmante, porque se trata de un productor que día a día sale a ganarse el sustento de su familia.

"Toda la sociedad está alarmada con este homicidio", expresó.

Destacó que han pasado más de 30 horas desde que ocurrió el hecho y no han escuchado que se haya aprehendido a algún sospechoso. Además, recomendó a la población tener cuidado cuando se van o salen de las fincas y en caso de ver a alguien en actitud sospechosa, dar aviso a la Policía Nacional.

La organización aprovechó el pronunciamiento para condenar todo acto de violencia que atente contra la vida y la paz familiar y colectiva, a la que calificó como un derecho inalienable para todo ser humano.

Te puede interesar: Minsa espera resultados para confirmar virus asociado a seis defunciones en Ngäbe Buglé

Anagan hizo un llamado directo a las autoridades para que el homicidio de Araúz "no quede en el misterio" y exigió que una investigación exhaustiva permita que los responsables "paguen tan alta deuda con la sociedad".

Preocupación por la seguridad en el campo

El gremio ganadero también hizo un llamado a los productores para que asuman iniciativas que contribuyan a garantizar su seguridad personal en las áreas de trabajo diario, señalando que hoy se ven amenazados "por quienes eluden el deber y derecho al trabajo, para buscar medios de vida por la vía de la violencia".

El pronunciamiento fue firmado por el Ing. Virgilio Martínez Sánchez, presidente de Anagan Capítulo de Chiriquí.