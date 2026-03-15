Denuncian vertedero ilegal que afecta humedales en Panamá Viejo

La entidad también advirtió que el vertedero se ubica cerca de viviendas , lo que podría provocar afectaciones a la salud de los residentes, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

La Defensoría del Pueblo abrió una queja por la presunta vulneración del derecho a un ambiente sano en el área de Puente del Rey, luego de una inspección en la que se constató afectación a los humedales por la disposición inadecuada de residuos sólidos.

Según informó la institución, la acción fue iniciada por la Dirección de Asuntos Ambientales, tras un recorrido realizado recientemente en el sector, donde se detectó un vertedero clandestino en Villa del Rey, calle primera.

Durante la inspección, el equipo de la Institución Nacional de Derechos Humanos documentó la presencia de diversos desechos, entre ellos llantas usadas, envases plásticos, envases Tetrapak, tubos de PVC, latas, bolsas con residuos domésticos, restos de materiales de construcción conocidos como caliche y pales de madera.

Además, mediante filmaciones realizadas en el sitio, se evidenció contaminación ambiental en un área que supera los 800 metros, con residuos dispersos cerca de vegetación y zonas naturales. Algunos de estos desechos se encuentran próximos a un cuerpo de agua, lo que representa un riesgo potencial de contaminación.

Te puede interesar: Mantenimientos en plantas potabilizadoras podrían causar interrupciones en varias comunidades

La entidad también advirtió que el vertedero se ubica cerca de viviendas, lo que podría provocar afectaciones a la salud de los residentes, proliferación de vectores y deterioro de las condiciones ambientales del entorno.

De acuerdo con Anais Castillero, oficial de Derechos Humanos de la Dirección de Asuntos Ambientales, gran parte de los desechos se acumulan en los predios del antiguo Río Gallinero, actualmente conocido como Río Abajo.

Castillero explicó que, tras concluir la inspección, se confirmó la disposición inadecuada de residuos sólidos, por lo que se decidió abrir la queja en defensa del derecho ciudadano a un ambiente sano.