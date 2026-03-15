Mantenimientos en plantas potabilizadoras podrían causar interrupciones en varias comunidades

Estos trabajos forman parte de un plan para optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento de las plantas.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que realizará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras del país durante la semana del 16 al 22 de marzo, labores que podrían provocar interrupciones temporales en el suministro de agua potable en algunas comunidades.

De acuerdo con la entidad, estos trabajos forman parte de un plan para optimizar el servicio y mejorar el funcionamiento de las plantas. Las labores se desarrollarán en instalaciones ubicadas en Chiriquí, Coclé, la región Metropolitana y Panamá Oeste.

Te puede interesar: Bendicen imágenes del anda de la Última Cena que presidirá la procesión del Jueves Santo en el Casco Antiguo

Mantenimientos en Chiriquí

El cronograma divulgado por la institución detalla las siguientes intervenciones:

Dolega: lunes 16 de marzo, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

lunes 16 de marzo, de Zonas afectadas: Dolega cabecera, Dolega parte alta, cementerio, barriada Alvarado y La Torre.

Chiriquí: martes 17 de marzo, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

martes 17 de marzo, de Zonas afectadas: Chiriquí cabecera, Las Lajitas, Bella Vista, la funeraria, área del cementerio, calle debajo de Chiriquí y Betania.

Divalá: martes 17 de marzo, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

martes 17 de marzo, de Zonas afectadas: Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.

Los Algarrobos: miércoles 18 de marzo, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

miércoles 18 de marzo, de Zonas afectadas: parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y línea de 18 pulgadas.

Santa Marta: miércoles 18 de marzo, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

miércoles 18 de marzo, de Zonas afectadas: Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.

Barú – Paso Canoas: miércoles 18 de marzo, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

miércoles 18 de marzo, de Zonas afectadas: Paso Canoas Arriba, Progreso y Puerto Armuelles.

San Félix: jueves 19 de marzo, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

jueves 19 de marzo, de Zonas afectadas: San Félix, Las Lajas y Silimín.

Mantenimiento en Coclé

En la provincia de Coclé, el mantenimiento se realizará en la planta de Capellanía:

Miércoles 18 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Zonas afectadas: Capellanía, Pocrí y Aguadulce.

Mantenimiento en Panamá Oeste

Chame: Miércoles 18 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Miércoles 18 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Zonas afectadas: Gorgona, Punta Barco Nuevo, Punta Barco Viejo, Coronado.

Laguna Alta: Jueves 19 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Jueves 19 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Zonas afectadas: Nuevo Emperador, Nuevo Chorrillo, Brisas del Golf y El Arado.

Mantenimiento en Panamá Oeste

Centenario de Pacora : Miércoles 18 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

: Miércoles 18 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Zona: Pacora centro, Altos de Tataré, Altos de Santa Clara, Colinas de Pacora, Castilla Real, Condado Real, Las Garzas, San Francisco, San Diego, Montemadero, Río Chico y sectores aledaños.

Chepo: Viernes 20 de 8:00 a.m. hasta 12:00 p.m.

Viernes 20 de 8:00 a.m. hasta 12:00 p.m. Zonas afectadas: Chepo Centro, Margarita, La Primavera, Santa Rosa, Coquira, Vía Crematorio y la Higuera.

El Idaan recomendó a los residentes de las áreas impactadas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación, mientras se ejecutan las labores técnicas.