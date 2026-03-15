Bendicen imágenes del anda de la Última Cena que presidirá la procesión del Jueves Santo en el Casco Antiguo

Del 27 de marzo al 5 de abril, celebra la Semana Santa en vivo con la transmisión especial desde el Casco Antiguo a través de TVN y todas nuestras plataformas digitales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con una misa celebrada en la Catedral Basílica Santa María La Antigua, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, bendijo las imágenes que conforman el anda de la Última Cena, las cuales presidirán la tradicional procesión del Jueves Santo en el Casco Antiguo.

Durante la eucaristía correspondiente al cuarto domingo de Cuaresma, Ulloa señaló que la Iglesia vive este tiempo litúrgico como un camino de preparación espiritual. Explicó que la comunidad católica se dispone para celebrar el misterio central de su fe con la ornamentación, el canto y la liturgia que conducen hacia la resurrección de Cristo.

El arzobispo también dio la bienvenida al escultor cordobés Jorge Domínguez Conde, autor de las imágenes del paso de la Última Cena, quien viajó a Panamá para recibir personalmente las esculturas tras un trayecto marítimo de 25 días en barco.

Para Ulloa, esta obra tiene un significado especial para el artista, quien además fue el creador de las imágenes de Jesús Nazareno y del Cristo Yacente, que desde hace algunos años participan en las procesiones de Semana Santa en el Casco Antiguo.

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Simbología

El arzobispo explicó que la composición del paso tiene un profundo sentido catequético. Señaló que Jesús aparece en el centro de la escena, resaltando su papel fundamental en el relato evangélico. “Sus vestiduras blancas evocan la luz y la pureza de quien se entrega por amor”, mientras que los apóstoles dirigen su mirada hacia él, conscientes de estar ante un momento “único”.

En contraste, una figura rompe la armonía de la escena: Judas, representado de espaldas y alejándose del grupo, “recordándonos que el corazón humano siempre tiene la libertad de aceptar o rechazar el amor de Dios”.

Los apóstoles portan sandalias inspiradas en las utilizadas en aquella época, mientras que Jesús aparece descalzo, como signo de humildad.

La ornamentación del anda también incluye símbolos eucarísticos, entre ellos la figura del pelícano alimentando a sus crías, “un antiguo símbolo cristiano que expresa el amor de Cristo, que se entrega para dar vida a los suyos”.

Ulloa subrayó que, dentro de la tradición católica, las imágenes no están destinadas únicamente a la contemplación artística, sino que representan una “catequesis viva”.

Tras la homilía, el arzobispo procedió a la bendición del anda. Según se informó días atrás, la obra permanecerá el resto del año en la Catedral Basílica Santa María La Antigua para que pueda ser admirada por fieles, nacionales y visitantes extranjeros.

Para movilizarla el Jueves Santo se requerirá la participación de 140 costaleros —hombres y mujeres— que lo cargarán a hombros durante la procesión.

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