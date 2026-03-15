Retenes y tranques amenazan el turismo en Costa Arriba de Colón

Los residentes advierten que, de no atenderse el problema, las demoras podrían afectar la actividad turística y económica de las comunidades de Costa Arriba de Colón.

Colón/Residentes de la Costa Arriba de Colón denunciaron que durante los fines de semana pueden tardar hasta tres horas para llegar a sus hogares desde Sabanitas hasta María Chiquita, un trayecto que normalmente toma alrededor de 15 minutos.

Los moradores aseguran que las demoras coinciden con la instalación de varios puntos de control de los estamentos de seguridad en la vía que conecta estas comunidades del Caribe panameño.

Según relatan, en algunos casos los conductores deben atravesar hasta cinco retenes en el trayecto, lo que provoca congestión vehicular y largas filas de autos, especialmente durante los fines de semana cuando aumenta la afluencia de visitantes hacia la zona.

“Los paran en un sitio y luego en otro para lo mismo”, comentó uno de los residentes, quien considera que los operativos podrían organizarse mejor para evitar retrasos innecesarios en la circulación.

Los moradores también expresaron preocupación por el posible impacto que esta situación podría tener en el turismo, ya que Costa Arriba de Colón es uno de los destinos más visitados del Caribe panameño, con playas y sitios naturales que atraen a turistas nacionales y extranjeros.

Algunos visitantes, aseguran los residentes, han optado por regresar antes de llegar a su destino debido al tranque que se forma en la carretera.

Ante esta situación, los lugareños solicitan una reunión con las autoridades para analizar alternativas que permitan mantener los controles de seguridad, pero sin afectar la movilidad ni el flujo de turistas hacia la zona.

Los residentes advierten que, de no atenderse el problema, las demoras podrían afectar la actividad turística y económica de las comunidades de Costa Arriba de Colón.

Información de Néstor Delgado