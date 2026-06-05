Saturación en servicio de hemodiálisis genera largas esperas en el Complejo Hospitalario

Lo que debía ser una cita rutinaria se convirtió en una jornada de incertidumbre para pacientes y familiares, quienes permanecieron durante horas en la sala de espera e incluso fuera de las instalaciones a la espera de ser atendidos.

Pacientes de hemodiálisis

Decenas de pacientes renales enfrentaron largas horas de espera este viernes para recibir sus tratamientos de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario, debido a una creciente demanda que ha llevado el servicio al límite de su capacidad instalada.

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