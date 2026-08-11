Temblor en Colombia| Cancillería exhorta a panameños en ese país a mantenerse en alerta

Para recibir orientación o realizar consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) mediante WhatsApp o llamadas al 6330-6252 , o escribir al correo electrónico cecodi@mire.gob.pa .

Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a los panameños que actualmente residen en Colombia a mantenerse en estado de alerta, consultar fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

El llamado se produce después del terremoto de magnitud 7.4 registrado a las 7:34 a.m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento también fue percibido en Panamá y Ecuador.

Para recibir orientación o realizar consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con el Centro de Coordinación de Información (Cecodi) mediante WhatsApp o llamadas al 6330-6252, o escribir al correo electrónico cecodi@mire.gob.pa.

La Cancillería manifestó que continuará monitoreando estrechamente la evolución de la situación en Colombia para tomar las medidas necesarias de protección de los panameños que se encuentran en ese país.

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