Alerta por calor: sensación térmica podría superar los 40 °C en varias regiones del país

El Imhpa también advirtió que durante el día podrían alcanzarse condiciones clasificadas en las categorías de “precaución extrema” y “peligro”.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por alta sensación térmica y temperaturas elevadas que estará vigente desde las 11:45 a.m. del 14 de marzo hasta las 11:59 p.m. del 18 de marzo de 2026.

De acuerdo con la institución, durante este período se prevén temperaturas máximas entre 32 °C y 37 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar valores entre 35 °C y 42 °C, debido a la combinación de calor y niveles de humedad que oscilarán entre 55 % y 70 %.

El aviso abarca diversas regiones del país, entre ellas Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, Los Santos, Herrera, así como zonas de Veraguas, Tierras Bajas de Chiriquí y áreas costeras de las comarcas Guna Yala y Ngäbe‑Buglé, además de Bocas del Toro.

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Según el informe meteorológico, la situación responde a la alta incidencia de radiación solar sobre la superficie terrestre, combinada con factores como poca nubosidad, ausencia de lluvias y bajo a moderado flujo de aire húmedo, lo que genera condiciones secas y significativamente cálidas en gran parte del país.

El Imhpa también advirtió que durante el día podrían alcanzarse condiciones clasificadas en las categorías de “precaución extrema” y “peligro”, lo que incrementa el riesgo de insolación, calambres y golpes de calor, especialmente en personas expuestas por períodos prolongados al sol o que realizan actividad física intensa al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones especiales con niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre, quienes son más vulnerables a los efectos del calor extremo.