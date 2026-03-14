Colapsa puente en Villa Carmen de Capira tras paso de un camión cargado de maíz

El conductor del camión sufrió heridas leves y fue trasladado al centro de salud de Capira para recibir atención médica.

Capira, Panamá Oeste/Un puente vehicular colapsó cerca del mediodía de este sábado 14 de marzo en Villa Carmen, Capira, mientras un camión articulado cargado de maíz circulaba por la vía.

Según los reportes, el puente tiene más de 100 años de construido y era utilizado por residentes de al menos siete corregimientos, incluyendo Ollas Arriba, Caimito y El Cacao.

El conductor del camión sufrió heridas leves y fue trasladado al centro de salud de Capira para recibir atención médica.

Las autoridades indicaron que se realizarán evaluaciones para determinar las causas exactas del colapso y establecer medidas de seguridad mientras se trabaja en la reparación o reconstrucción de la estructura, que conecta a varias comunidades de la región.

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Con información de Yiniva Caballero