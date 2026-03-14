Gobierno inicia plan para garantizar agua potable en Azuero: Más de 30 pozos serán habilitados para reforzar suministro

Mientras avanzan las soluciones estructurales, los equipos técnicos también mantienen labores de desinfección de tuberías en las provincias de Los Santos y Chitré.

Chitré, Herrera/El Gobierno Nacional inició la ejecución del plan para garantizar el abastecimiento de agua potable en la región de Azuero, en medio de la crisis que enfrenta la zona desde hace varios meses por la contaminación de sus principales ríos.

El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, Antonio Tercero González, quienes informaron que ya llegó a la región todo el equipo necesario para habilitar más de 30 pozos como medida inmediata para reforzar el suministro de agua.

Según explicaron las autoridades, esta acción forma parte de las medidas a corto plazo mientras continúan los trabajos de modernización de las plantas potabilizadoras Rufina Alfaro y Roberto Reyna.

Las autoridades indicaron que estas acciones responden al compromiso del Gobierno de atender la situación que enfrenta la región de Azuero, donde se mantiene una crisis de abastecimiento de agua desde hace alrededor de 10 meses, debido a la contaminación de los ríos Río La Villa y Río Estivaná, principales fuentes de captación para el suministro de agua potable.

Mientras avanzan las soluciones estructurales, los equipos técnicos también mantienen labores de desinfección de tuberías en las provincias de Los Santos y Chitré, como parte de las acciones para restablecer la calidad del agua en los sistemas de distribución.

Las autoridades reiteraron que continuarán trabajando para atender la situación lo más rápido posible y garantizar el suministro seguro de agua potable para los residentes de la región.

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Con información de Eduardo Javier Vega